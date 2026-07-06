Nuntă de milioane pentru Truică. Pe ce a spart banii la Monaco?

Publicat 6 iul. 2026, 19:01 Actualizat 6 iul. 2026, 19:03 Sursă Realitatea PLUS

Dezmăț pe bani grei pentru Remus Truică, afaceristul care s-a căsătorit cu partenera sa, Diana Câțu, pe una dintre cele mai exclusiviste proprietăți de pe Coasta de Azur! Cei doi s-au fotografiat într-un decor demn de filmele de la Hollywood și au tăiat împreună un tort de 7 etaje! Truică a fost condamnat în trecut la 7 ani de închisoare în dosarul Ferma Băneasa, alături Prințul Paul doi afaceriști israelieni. Cu toate acestea, Truică a fost eliberat condiționat după ce a executat doar jumătate din pedeapsă.

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