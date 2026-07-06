Nuntă de milioane pentru Truică. Pe ce a spart banii la Monaco?

Dezmăț pe bani grei pentru Remus Truică, afaceristul care s-a căsătorit cu partenera sa, Diana Câțu, pe una dintre cele mai exclusiviste proprietăți de pe Coasta de Azur! Cei doi s-au fotografiat într-un decor demn de filmele de la Hollywood și au tăiat împreună un tort de 7 etaje! Truică a fost condamnat în trecut la 7 ani de închisoare în dosarul Ferma Băneasa, alături Prințul Paul doi afaceriști israelieni. Cu toate acestea, Truică a fost eliberat condiționat după ce a executat doar jumătate din pedeapsă.
Tort de 7 etaje la nunta fostului pușcăriaș
Remus Truică și partenera sa, Diana Câțu, au sărbătorit nunta în Monaco, într-o locație exclusivistă. Este una dintre cele mai impresionante proprietăți de pe Coasta de Azur, care în trecut a aparținut celebrului designer Karl Lagerfeld. Vila are aproximativ 600 de metri pătrați, șase dormitoare și piscină încălzită. Prețul de închiriere depășește 32.000 de euro pe săptămână, iar costul total pentru o nuntă acolo este între 150.000 și 500.000 de euro.
Mesele pentru petrecere au fost așezate la exterior, unde pe fundal se vede Marea Mediterană. Aranjamentele extravagante și decorul impresionant au transformat nunta fostului pușcăriaș într-un eveniment demn de revistă. Vedeta principală a fost tortul impresionant, de 7 etaje, decorat cu inițialele mirilor.
Remus Truică nu a făcut economie nici când a venit vorba despre muzică. Show-ul a fost asigurat de nume mari ale muzicii românești, precum Loredana și Feli. Cele două artiste au mers special la Monaco pentru nuntă.
Truică a stat în închisoare pentru infracțiuni comise între 2006 și 2013, când l-a ajutat pe Prințul Paul să intre în posesia unor proprietăți de o valoare deosebită, printre care Pădurea Snagov și Ferma Regală Băneasa. Procurorii spuneau la acea vreme că Truică avea să primească între 50 și 80 la sută din valoarea bunurilor. Doar pentru fermă, prejudiciul în dauna statului a fost de peste 135 de milioane de euro.