Nazare, după avertismentul Moody's: „Miza economică majoră este evitarea retrogradării ratingului de țară”

Scris de Darius Stănescu Publicat: 29 iun. 2026, 20:27

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a transmis un mesaj de alarmă privind necesitatea stabilității politice și fiscale, după ce agenția de rating Moody's a publicat un comentariu în care semnalează riscurile generate de incertitudinea politică prelungită și absența unei majorități parlamentare funcționale în România.

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