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Economie· 2 min citire

Nazare, după avertismentul Moody's: „Miza economică majoră este evitarea retrogradării ratingului de țară”

Alexandru Nazare, ministrul interimar al Finanțelor

Alexandru Nazare, ministrul interimar al Finanțelor

Scris de Darius Stănescu Publicat: 29 iun. 2026, 20:27

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a transmis un mesaj de alarmă privind necesitatea stabilității politice și fiscale, după ce agenția de rating Moody's a publicat un comentariu în care semnalează riscurile generate de incertitudinea politică prelungită și absența unei majorități parlamentare funcționale în România.

„Miza economică majoră a acestor zile este evitarea retrogradării ratingului de țară. Am mai fost într-un punct vulnerabil și am reușit, prin măsuri dificile și printr-o direcție fiscală responsabilă, să evităm un scenariu foarte periculos pentru România”, a declarat Nazare, subliniind că agențiile de rating evaluează nu doar cifrele, ci și capacitatea unui stat de a-și respecta angajamentele, de a reduce deficitul și de a rămâne predictibil pentru investitori.

Ținte fiscale sub presiune

Moody's anticipează reducerea deficitului bugetar de la 7,9% din PIB în 2025 la 6,5% în 2026 și 5,9% în 2027, însă avertizează că această traiectorie depinde de continuarea consolidării fiscale și adoptarea măsurilor necesare după 2026.

Agenția estimează totodată că plățile cu dobânzile ar putea urca la 9,2% din veniturile bugetare în 2026 și la 9,6% în 2027, pe fondul randamentelor ridicate și al creșterii datoriei publice. Un risc suplimentar îl reprezintă faptul că peste 50% din datoria publică este denominată în valută, expunând România la fluctuațiile cursului de schimb.

Termenul PNRR, o miză critică

Moody's atrage atenția și asupra implementării reformelor și investițiilor din Mecanismul de Redresare și Reziliență, al cărui termen-limită este 31 august 2026. Deși rata de implementare a ajuns la aproximativ 70% după ultima plată aprobată de Comisia Europeană, agenția avertizează că întârzierile în formarea unui guvern stabil pot periclita finalizarea angajamentelor asumate.

Comentariul Moody's nu reprezintă o acțiune de rating și nu indică probabilitatea unei modificări imediate a ratingului de credit al României.

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