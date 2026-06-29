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Economie· 2 min citire
Nazare, după avertismentul Moody's: „Miza economică majoră este evitarea retrogradării ratingului de țară”
Alexandru Nazare, ministrul interimar al Finanțelor
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a transmis un mesaj de alarmă privind necesitatea stabilității politice și fiscale, după ce agenția de rating Moody's a publicat un comentariu în care semnalează riscurile generate de incertitudinea politică prelungită și absența unei majorități parlamentare funcționale în România.
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