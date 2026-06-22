Kelemen Hunor anunță BOICOTUL UDMR la votul Guvernului Veștea: „Astăzi se termină o epocă. Felicitări, George Simion, ai dat șah și mat!”

Scris de Iulian Budusan Publicat: 22 iun. 2026, 22:33

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a susținut un discurs extrem de critic și încărcat de avertismente sumbre în fața plenului reunit al Parlamentului, chiar înaintea votului de învestitură pentru Cabinetul Veștea. Liderul Uniunii a catalogat negocierile din ultimele zile drept o simplă „bătălie pentru putere” și a lansat o ironie dură la adresa noii majorități, punctând că adevăratul câștigător al zilei este liderul AUR, deși acesta tocmai părăsise sala. În final, Kelemen Hunor a anunțat că parlamentarii UDMR vor boicota oficial votul și vor ieși din plen.

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