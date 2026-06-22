Kelemen Hunor anunță BOICOTUL UDMR la votul Guvernului Veștea: „Astăzi se termină o epocă. Felicitări, George Simion, ai dat șah și mat!”

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a susținut un discurs extrem de critic și încărcat de avertismente sumbre în fața plenului reunit al Parlamentului, chiar înaintea votului de învestitură pentru Cabinetul Veștea. Liderul Uniunii a catalogat negocierile din ultimele zile drept o simplă „bătălie pentru putere” și a lansat o ironie dură la adresa noii majorități, punctând că adevăratul câștigător al zilei este liderul AUR, deși acesta tocmai părăsise sala. În final, Kelemen Hunor a anunțat că parlamentarii UDMR vor boicota oficial votul și vor ieși din plen.
„Banalizarea răului începe cu un pas mic”
În prima parte a alocuțiunii sale, Kelemen Hunor a făcut trimitere la criza politică profundă din țară, marcată de decizii controversate și o lipsă acută de transparență din partea instituțiilor statului.
„În momentul anulării alegerilor prezidențiale, pentru care nici astăzi nu avem o explicație, societatea continuă să aștepte un răspuns. Doamnelor și domnilor, banalizarea răului începe întotdeauna cu un pas mic, un pas aparent nevinovat, un pas care poate fi explicat rațional, dar care trece peste valori și peste principii – principii fără de care nu se poate crea o societate bazată pe încredere. Când se trece peste principii, câmpul de bătălie politică devine extrem, extrem de tulbure.”
Liderul UDMR a tras un semnal de alarmă geostrategic, analizând poziția vulnerabilă a României în actualul context internațional: „În aceste zile asistăm la cea mai complexă bătălie politică pentru putere; nu pentru oameni, nu pentru comunități, ci strict pentru putere. O țară mică, o țară slabă, o țară fără putere economică și militară, aflată la periferie și la granița de ciocnire între marile puteri globale, poate supraviețui doar dacă se ține de principii, dacă se ține de valori și dacă își caută aliați.”
Alianța de guvernare și victoria din umbră: „George Simion a dat șah și mat”
Trecând la matematica votului din Parlament, Kelemen Hunor a demascat înțelegerea politică din culise, arătând că noul Guvern depinde direct de sprijinul naționaliștilor, fapt ce marchează o schimbare istorică pe scena politică românească.
Despre sprijinul oferit Cabinetului Veștea: „Astăzi se întâmplă un lucru aparent minor. Dacă trece Guvernul condus de domnul Veștea, acesta va trece cu voturile colegilor de la AUR. Sigur, lucrurile sunt simple. Nu se întâmplă un lucru uriaș: cele două partide care au obținut cele mai multe mandate în decembrie 2024 se aliniază la guvernare. Perfect democratic, am zice.”
Mesajul direct pentru liderul AUR: „Însă, astăzi, sub această cupolă a Parlamentului, există un singur câștigător. Există un singur om care astăzi a câștigat; nu este în sală, dar talentul trebuie recunoscut. Felicitări, George Simion! Ai dat șah și mat.”
UDMR părăsește sala: „Astăzi se termină o epocă”
Concluzia discursului a fost una radicală. Considerând că noua configurație politică deschide o perioadă de incertitudine totală pentru democrația din România, Kelemen Hunor a anunțat retragerea grupului UDMR de la proceduri.
„Doamnelor și domnilor, astăzi se termină o epocă și nu știm ce va urma. Uniunea Democrată Maghiară din România nu va participa astăzi la vot. În momentul votului, vom părăsi sala.”
Prin acest gest, UDMR se alătură taberei care contestă vehement noul Executiv, lăsând viitorul parteneriat politic din Parlament sub semnul unei instabilități acute și al unei polarizări fără precedent.