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Este oficial. Agenția Medicamentului a blocat Colebil și Panczebil de la comercializare în farmacii. Probleme cu substanța activă din compoziție
Agenția Medicamentului a blocat Colebil și Panczebil de la comercializare
Publicat6 aug. 2026, 17:20
SursăAgerpres
Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România (ANMDMR) a anunțat joi blocarea temporară a unor serii din medicamentele Colebil drajeuri (APP nr. 13377/2020/01) și Panzcebil drajeuri gastrorezistente (APP nr. 5223/2012/01-02), produse de Biofarm SA și comercializate în România.
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