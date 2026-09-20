Sărbătoarea zilei de duminică, 20 septembrie 2026. Sfântul Mare Mucenic Eustatie și familia sa

Duminică, 20 septembrie 2026, creștinii ortodocși îl prăznuiesc pe Sfântul Mare Mucenic Eustatie și familia sa, unul dintre sfinții cunoscuți pentru credința și răbdarea cu care au trecut prin încercări grele.
Sfântul Eustatie, numit înainte de botez Placid, era un general roman bogat și apreciat pentru vitejia sa. Deși era păgân, avea o inimă milostivă și îi ajuta pe cei săraci. Potrivit tradiției creștine, Dumnezeu i S-a descoperit într-un chip minunat, în timpul unei partide de vânătoare.
Sfântul Eustatie L-a descoperit pe Hristos în timpul unei vânători
În timp ce urmărea un cerb, Placid a observat între coarnele animalului o cruce strălucitoare, iar în mijlocul acesteia a văzut chipul lui Hristos. Uimit de această apariție, a căzut de pe cal și a rămas fără cunoștință.
Mântuitorul i S-a arătat apoi din nou și i-a descoperit adevărul credinței. Placid a primit botezul împreună cu familia sa. El a primit numele de Eustatie, soția sa a devenit Teopista, iar cei doi fii ai lor au fost numiți Agapie și Teopist.
După botez, Eustatie a fost avertizat că va trece prin încercări asemănătoare celor îndurate de dreptul Iov, însă Dumnezeu îi va fi alături.
Încercările prin care a trecut sfântul Eustatie
Viața lui Eustatie a fost marcată de pierderi și suferințe. Și-a pierdut averea, a plecat în exil, iar familia sa a fost despărțită. Soția lui a fost luată roabă, iar cei doi copii au fost răpiți în împrejurări dramatice.
În aceeași perioadă, barbarii au invadat teritoriile romane. Împăratul și-a amintit de experiența militară a lui Eustatie și l-a chemat înapoi pentru a conduce armata.
Eustatie a acceptat și, în fruntea oștilor romane, i-a învins pe invadatori. La întoarcerea sa la Roma, și-a regăsit în mod neașteptat soția și copiii, pe care i-a considerat păziți de Dumnezeu.
Sfântul Eustatie a refuzat să atribuie victoria idolilor
După victoria militară, Eustatie a mărturisit că izbânda nu se datorează zeilor păgâni, ci lui Hristos, căruia îi datora puterea și ajutorul primit.
Mărturisirea sa l-a înfuriat pe împărat, iar Eustatie, Teopista și cei doi fii ai lor au fost condamnați la moarte. Potrivit tradiției, au fost aruncați mai întâi fiarelor sălbatice, însă acestea nu i-au atacat.
Ulterior, familia a fost introdusă într-un cazan de aramă încins. Astfel și-au dat sufletele în mâinile lui Dumnezeu, rămânând statornici în credință până la sfârșit.
Sfântul Mare Mucenic Eustatie, soția sa, Teopista, și fiii lor, Agapie și Teopist, sunt pomeniți în calendarul ortodox la 20 septembrie.
În aceeași zi sunt pomeniți și Sfinții Părinți și Mărturisitori Ipatie, episcopul, și Andrei, preotul.