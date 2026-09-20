Sărbătoarea zilei de duminică, 20 septembrie 2026. Sfântul Mare Mucenic Eustatie și familia sa

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 20 sept. 2026, 07:30

Duminică, 20 septembrie 2026, creștinii ortodocși îl prăznuiesc pe Sfântul Mare Mucenic Eustatie și familia sa, unul dintre sfinții cunoscuți pentru credința și răbdarea cu care au trecut prin încercări grele.

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