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Extern· 2 min citire
Escaladare periculoasă în Strâmtoarea Ormuz: o navă comercială iraniană, atacată. Un mort și trei răniți
Strâmtoarea Ormuz/Profimedia
O navă comercială iraniană a fost atacată duminică în Strâmtoarea Ormuz, incidentul fiind soldat cu moartea unei persoane și rănirea altor trei. Atacul are loc pe fondul confruntărilor dintre Iran și Statele Unite și al tensiunilor tot mai mari din jurul acestei rute maritime strategice.
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