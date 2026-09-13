Realitatea.NET
Extern· 2 min citire

Escaladare periculoasă în Strâmtoarea Ormuz: o navă comercială iraniană, atacată. Un mort și trei răniți

Strâmtoarea Ormuz/Profimedia

Strâmtoarea Ormuz/Profimedia

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 13 sept. 2026, 09:53

O navă comercială iraniană a fost atacată duminică în Strâmtoarea Ormuz, incidentul fiind soldat cu moartea unei persoane și rănirea altor trei. Atacul are loc pe fondul confruntărilor dintre Iran și Statele Unite și al tensiunilor tot mai mari din jurul acestei rute maritime strategice.

Nava a fost lovită în jurul orei 5:00, în apropierea insulelor Hengam și Qeshm, potrivit guvernatorului orașului Qeshm, Amir Teymouri. Acesta a declarat pentru televiziunea de stat și agenția Tasnim că o persoană a murit, iar alte trei au fost rănite. Oficialul nu a precizat cine s-ar afla în spatele atacului.

Explozii raportate în apropierea insulei Qeshm

În timpul nopții au fost raportate mai multe explozii în zona insulei Qeshm, cea mai mare insulă din Strâmtoarea Ormuz. Separat, Centrul de monitorizare a operațiunilor comerciale maritime din Regatul Unit a anunțat că o navă a fost lovită de un proiectil în timp ce tranzita strâmtoarea. Instituția nu a oferit însă detalii suplimentare despre incident.

Până în prezent, armata Statelor Unite nu a făcut o declarație privind atacul. Potrivit Associated Press, armata americană a atacat anterior nave sub pavilion iranian, în cadrul blocadei menținute asupra porturilor Iranului.

Tensiuni în jurul rutei maritime strategice

Incidentul are loc pe fondul tensiunilor persistente din Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante căi maritime pentru transporturile internaționale de energie.

Situația din zonă s-a deteriorat după declanșarea războiului dintre SUA și Israel, pe de o parte, și Iran, pe de altă parte, la 28 februarie, potrivit informațiilor citate în acest context. Teheranul a anunțat sâmbătă că miniștrii de externe ai mai multor țări din regiune urmează să se întâlnească pentru a discuta măsuri privind traficul maritim din Strâmtoarea Ormuz. Discuțiile au loc în contextul eforturilor Iranului și Omanului, stat aflat de cealaltă parte a strâmtorii, de a gestiona circulația navelor prin această rută strategică.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

stramtoarea ormuznava atacata ormuzconflict orientul mijlociurazboi iran

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Extern

Mai Multe