Tragedie navală în Pacific! Un mort și peste 30 de dispăruți după ce un feribot s-a scufundat

Scris de Realitatea.NET Publicat: 13 sept. 2026, 08:05

Cel puțin o persoană a murit, iar peste 30 de persoane sunt date dispărute după ce un feribot s-a scufundat în largul coastelor statului Vanuatu, în Pacificul de Sud. Operațiunile de căutare și salvare sunt în plină desfășurare, autoritățile concentrându-și eforturile de-a lungul coastei, relatează Reuters.

Distribuie articolul