Trump susține reunificarea Irlandei: „Se va întâmpla în cele din urmă”. Ce spune despre rolul Marii Britanii

Președintele american Donald Trump a declarat că și-ar dori „foarte mult” să vadă Irlanda reunificată și a afirmat că acest lucru „se va întâmpla în cele din urmă”, relatează BBC, The Guardian și Sky News. Declarațiile au fost făcute în timpul vizitei sale în Irlanda, la o conferință de presă susținută alături de premierul irlandez Micheál Martin.
Întrebat despre perspectiva reunificării Irlandei, Trump a spus că nu dorește să creeze tensiuni, dar că ar fi încântat să vadă insula reunificată.
„Nu vreau să creez nicio problemă. Vă spun, mi-ar plăcea foarte mult să o văd reunificată”, a declarat Tliderul de la Casa Albă.
Președintele american a afirmat că o eventuală reunificare ar reprezenta „o mare mândrie pentru toată lumea” și a sugerat că procesul s-ar putea produce chiar mai devreme decât se așteaptă unii.
„Mi-ar plăcea foarte mult să o văd reunificată. Cred că ar fi minunat. Da, ar fi o mare mândrie pentru toată lumea dacă s-ar întâmpla asta. Se va întâmpla în cele din urmă”, a spus Trump.
„Din punctul meu de vedere, se va întâmpla în cele din urmă. La fel de bine s-ar putea întâmpla acum”, a adăugat președintele SUA.
Trump l-a indicat și pe premierul irlandez Micheál Martin drept un posibil factor important în evoluția acestui proces.
„Discutăm despre asta și îl aveți aici pe omul potrivit pentru a pune lucrurile în mișcare”, a afirmat liderul american.
Ce spune Trump despre rolul Marii Britanii
Întrebat despre poziția Marii Britanii, Trump a recunoscut că Londra va avea un cuvânt de spus în orice eventual proces privind statutul Irlandei de Nord.
„Acum, Marea Britanie va avea ceva de spus în această privință, evident, dar cred că ar fi un lucru minunat”, a declarat Trump.
Irlanda este împărțită între Republica Irlanda, stat independent, și Irlanda de Nord, care face parte din Regatul Unit. Acordul din Vinerea Mare, semnat în 1998, a pus capăt în mare parte conflictului cunoscut drept „The Troubles” și prevede posibilitatea organizării unui referendum privind statutul Irlandei de Nord, dacă există suficiente indicii că majoritatea populației ar susține o schimbare.
Declarațiile lui Trump reprezintă una dintre cele mai directe exprimări ale poziției sale privind reunificarea Irlandei. Președintele american a precizat însă că nu dorește să provoace tensiuni și a recunoscut rolul Marii Britanii în orice eventuală schimbare a statutului Irlandei de Nord.