Trump susține reunificarea Irlandei: „Se va întâmpla în cele din urmă”. Ce spune despre rolul Marii Britanii

Scris de Realitatea.NET Publicat: 12 sept. 2026, 14:14

Președintele american Donald Trump a declarat că și-ar dori „foarte mult” să vadă Irlanda reunificată și a afirmat că acest lucru „se va întâmpla în cele din urmă”, relatează BBC, The Guardian și Sky News. Declarațiile au fost făcute în timpul vizitei sale în Irlanda, la o conferință de presă susținută alături de premierul irlandez Micheál Martin.

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