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Politica· 1 min citire

Guvernul dă 18 milioane de lei pentru candidatura lui Cioloș la Organizația Francofoniei

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat11 sept. 2026, 23:37
SursăRealitatea PLUS

Guvernul demis sparge nu mai puțin de 1,8 milioane de lei pentru a susține candidatura lui Dacian Cioloș pentru funcția de Secretar General al Francofoniei! Nu sunt bani pentru salarii și unități medicale, însă Ilie Bolojan a aprobat ca banii destinați candidaturii lui Cioloș să fie scoși din Fondul de rezervă. Din suma alocată, a transmis purtătoarea de cuvânt a executivului, va fi amenajat pavilionul României și vor fi susținute activități culturale, tocmai în Cambodgia. Realitatea PLUS a cerut un punct de vedere din partea Guvernului, însă până la acest moment nu am primit niciun răspuns.

1,8 milioane de lei. Atât este dispus să scoată Ilie Bolojan din Fondul de rezervă al Guvernului pentru a susține candidatura lui Cioloș la Summitul Francofoniei. Fostul premier progresist vrea să obțină acolo funcția de Secretar General.

Aceasta este cea mai înaltă poziție de conducere și reprezentare din cadrul Organizației Internaționale a Francofoniei.

Banii alocați de Bolojan sunt destinați logisticii și reprezentării oficiale a României la cel de-al 20-lea Summit al Francofoniei, care va avea loc între 13 și 17 noiembrie în Cambodgia. Ioana Dogioiu, purtătoarea de cuvânt a Guvernului, a declarat pentru presă că banii sunt destinați amenajării pavilionului României și activităților culturale.

Cu alte cuvinte, în loc să cheltuie bani din fondul de rezervă pentru salarii și pentru rezolvarea crizelor de materiale sanitare din spitalele țării, Guvernul Bolojan va plăti artiști care să ne reprezinte și panouri informative care să fie expuse în Cambodgia.

Toate acestea, în folosul lui Dacian Cioloș, care își dorește funcția. Participarea României la Summitul Francofoniei din Cambodgia este coordonată de Ministerul Culturii. În campania lui Cioloș s-a implicat chiar și Oana Țoiu, ministrul Afacerilor Externe. 

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