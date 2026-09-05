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Incendiu puternic și panică într-un bloc din Balș: 52 de oameni evacuați și 2 răniți - VIDEO

Incendiu in bloc, Olt

Incendiu in bloc, Olt

Emanuel Focșan
Scris de Emanuel Focșan Publicat: 5 sept. 2026, 06:57

Panică în timpul nopții după ce un incendiu puternic a izbucnit la un bloc de locuințe din Balș, județul Olt. 52 de persoane au fost evacuate de urgență, iar două au suferit atacuri de panică. Urmează imagini și detalii cu impact emoțional, nerecomandate minorilor.

Flăcările au fost observate la scurt timp după miezul nopții, când locatarii au simțit miros de fum și au văzut focul extinzându-se. Oamenii au ieșit speriați din apartamente doar cu ce aveau pe ei, temându-se pentru viața lor. Zona a fost rapid acoperită de echipaje de pompieri și ambulanțe.

Două persoane au primit îngrijiri medicale la fața locului, însă au refuzat transportul la spital.

VIDEO

Mai multe apartamente au fost afectate de apa folosită la stingerea incendiului. Primarul orașului Balș a anunțat că va oferi sprijin și adăpost provizoriu locatarilor care nu se mai pot întoarce în locuințe.

Din primele date, incendiul ar fi pornit de la acoperișul imobilului. Cauzele exacte vor fi stabilite în urma anchetei deschise de autorități.

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