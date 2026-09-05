Incendiu puternic și panică într-un bloc din Balș: 52 de oameni evacuați și 2 răniți - VIDEO

Scris de Emanuel Focșan Publicat: 5 sept. 2026, 06:57

Panică în timpul nopții după ce un incendiu puternic a izbucnit la un bloc de locuințe din Balș, județul Olt. 52 de persoane au fost evacuate de urgență, iar două au suferit atacuri de panică. Urmează imagini și detalii cu impact emoțional, nerecomandate minorilor.

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