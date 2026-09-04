Case gratuite pentru dascăli: Cum atrage un sat din România profesori la școala locală

Scris de Iulian Budusan Publicat: 4 sept. 2026, 21:50

Deficiența de cadre didactice din mediul rural determină autoritățile locale să caute soluții neconvenționale pentru atragerea dascălilor. În comuna Românești din județul Iași, unde învață 200 de elevi, primăria a decis să pună la dispoziția celor 20 de profesori locuințe gratuite pentru a asigura continuitatea actului educațional.

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