Case gratuite pentru dascăli: Cum atrage un sat din România profesori la școala locală

Deficiența de cadre didactice din mediul rural determină autoritățile locale să caute soluții neconvenționale pentru atragerea dascălilor. În comuna Românești din județul Iași, unde învață 200 de elevi, primăria a decis să pună la dispoziția celor 20 de profesori locuințe gratuite pentru a asigura continuitatea actului educațional.
Fluctuația de personal din școlile rurale reprezintă una dintre principalele vulnerabilități ale sistemului de învățământ din România. Doar în ultimul an, peste 3.200 de cadre didactice care predau la țară au renunțat la catedră — un nivel dublu comparativ cu cel înregistrat în mediul urban. Principalele motive din spatele acestei părăsiri în masă rămân naveta obositoare și lipsa unor condiții atractive de locuit.
Naveta de două ore, înlocuită cu locuințe smart lângă școală
În comuna Românești din județul Iași, jumătate din colectivul de 20 de cadre didactice făcea zilnic naveta din oraș, pierzând peste două ore pe drum dus-întors. Din această cauză, colectivul profesoral se schimba de la un an școlar la altul, afectând stabilitatea și calitatea actului educațional pentru cei 200 de elevi din localitate.
Pentru a stopa plecarea dascăilor, administrația locală a accesat fonduri europene și a construit trei locuințe de tip „smart house”, amplasate în imediata apropiere a unității de învățământ.
Eficiență energetică extremă: Costuri de întreținere aproape de zero
Casele destinate profesorilor au fost proiectate pentru a asigura un nivel maxim de independență energetică și confort automatizat:
Echipamente moderne: Fiecare locuință este dotată cu pompă de căldură și panouri fotovoltaice.
Izolație avansată: Anveloparea termică de înaltă performanță reduce la minimum pierderile de căldură.
Cheltuieli minime: Profesorii stau fără să plătească chirie și achită doar utilitățile consumate, care vor avea valori aproape neglijabile datorită sistemelor inteligente integrat.
Prin asigurarea unor locuințe moderne fără costuri de chirie și cu facturi reduse, comunitatea din Iași oferă o alternativă viabilă la navetă, creând premisa ca profesorii calificați să rămână pe termen lung în școlile din mediul rural.