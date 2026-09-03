Filosofie și gândire critică: un masterat pentru generațiile viitorului

Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 sept. 2026, 16:15

Cum distingem între informație și manipulare, între știință și pseudoștiință sau între un argument solid și unul doar convingător? Sunt întrebări tot mai prezente în spațiul public, iar Facultatea de Filosofie a Universității din București propune, prin masteratul Filosofie și gândire critică, un program dedicat tocmai acestor instrumente de înțelegere și evaluare a dezbaterilor contemporane.

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