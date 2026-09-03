Filosofie și gândire critică: un masterat pentru generațiile viitorului

Cum distingem între informație și manipulare, între știință și pseudoștiință sau între un argument solid și unul doar convingător? Sunt întrebări tot mai prezente în spațiul public, iar Facultatea de Filosofie a Universității din București propune, prin masteratul Filosofie și gândire critică, un program dedicat tocmai acestor instrumente de înțelegere și evaluare a dezbaterilor contemporane.
Masteratul își deschide porțile pentru o nouă sesiune de admitere în această toamnă. Programul pornește de la o nevoie concretă a societății actuale: aceea de a putea analiza critic informațiile, argumentele și discursurile cu care ne întâlnim zi de zi, într-un spațiu public marcat de polarizare, dezinformare și relativizarea adevărului.
Cursuri precum Cunoaștere și adevăr și Știință și pseudoștiință pun în discuție criteriile prin care putem evalua ceea ce ni se prezintă drept adevărat și modul în care sunt construite și justificate afirmațiile. Nu este vorba doar despre exerciții academice, ci despre competențe utile în raport cu informațiile din presă, din mediul online, din politică sau din spațiul științific.
În același timp, Analiza filosofică și arta dialogului și Retorică și filosofie urmăresc felul în care limbajul poate clarifica, dar și manipula. Ironia, metafora, ambiguitatea sau cuvintele cu dublu înțeles devin astfel instrumente de analiză a unor discursuri pe care le întâlnim în mod obișnuit în societate.
Dimensiunea de formare filosofică este susținută de cursuri precum Opere filosofice fundamentale și Cunoaștere și valori, care apropie studenții de marile texte și probleme ale istoriei filosofiei. În cadrul celui din urmă curs există și posibilitatea de a lucra alături de academicianul Mircea Flonta.
Un loc central în program îl ocupă cursul-cadru Gândire critică în dezbateri publice, care reunește și aplică instrumentele fundamentale ale logicii informale și ale gândirii critice. Studenții sunt astfel invitați să le folosească în analiza unor dezbateri de interes social, științific și cultural din România.
Prin această combinație între filosofia clasică, analiza argumentelor și aplicarea lor la problemele prezentului, masteratul propune o formare care poate fi relevantă dincolo de mediul universitar: capacitatea de a pune întrebări mai bune, de a recunoaște argumentele slabe, de a identifica manipularea și de a participa mai lucid la dezbaterile publice.
Dosarele de candidatură pentru admiterea din această toamnă se depun până pe 9 septembrie, exclusiv online, pe platforma de admitere a Universității din București. Informațiile despre examenul de admitere sunt disponibile pe pagina Facultății de Filosofie. Programul are și o pagină de Facebook actualizată zilnic, unde sunt publicate informații despre activitatea și noutățile masteratului.