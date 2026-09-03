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Justitie· 1 min citire

Orădean reținut pentru tentativă de omor: a lovit intenționat, cu mașina, o prostituată

Imagine ilustrativă

Imagine ilustrativă

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 sept. 2026, 13:27

Un bărbat din Oradea a ajuns în arest după ce ar fi lovit intenționat cu mașina o prostituată, nemulțumit de tariful cerut pentru servicii sexuale. Culmea este că șoferul era și sub influența alcoolului.

Totul s-a întâmplat în noaptea de marți spre miercuri, când orădeanul, aflat sub influența alcoolului, a încercat să negocieze suma de 100 de lei cerută de femeie, scrie eBihoreanul. Cum aceasta nu a vrut să lase din preț, bărbatul s-a urcat la volan și a îndreptat autoturismul direct spre ea.

Victima a încercat să se ferească, dar a fost lovită în zona picioarelor. Polițiștii au stabilit rapid că nu a fost un accident, ci un atac intenționat.

Femeia a fost transportată la spital, unde medicii au confirmat că are leziuni ușoare și este în afara oricărui pericol. Testele au arătat că șoferul consumase alcool înainte de incident.

Suspectul a fost reținut pentru 24 de ore, pentru tentativă de omor, iar procurorii au cerut arestarea preventivă pentru 30 de zile.

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