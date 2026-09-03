Orădean reținut pentru tentativă de omor: a lovit intenționat, cu mașina, o prostituată

Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 sept. 2026, 13:27

Un bărbat din Oradea a ajuns în arest după ce ar fi lovit intenționat cu mașina o prostituată, nemulțumit de tariful cerut pentru servicii sexuale. Culmea este că șoferul era și sub influența alcoolului.

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