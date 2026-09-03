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Justitie· 1 min citire
Procurorii DNA Iasi tureaza motoarele în ancheta lui Fănel Bogos, cu legături până la Ilie Bolojan
Publicat3 sept. 2026, 10:35
SursăRealitatea PLUS
Procurorii DNA Iași turează motoarele în ancheta penală din dosarul omului de afaceri Fănel Bogos și Ilie Bolojan. Încadrarea juridică a fost schimbată în cazul omului de afaceri din Vaslui, iar controlul judiciar ar urma să fie prelungit. Între timp, mai mulți politicieni PNL și din guvern, inclusiv Ilie Bolojan sunt așteptați la audieri. A analizat întregul dosar jurnalistul Realitatea Plus, Alessia Păcuraru.
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