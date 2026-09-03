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Justitie· 1 min citire
Conflict sângeros în plină stradă, la Sânnicolau Mare. Patru agresori au fost reținuți
Conflict violent in Timis
Publicat3 sept. 2026, 07:12
SursăRealitatea PLUS
Bătaie ca în vestul sălbatic pe străzile din Sânnicolau Mare! Mai mulți indivizi și-au împărțit pumni, picioare și s-au bătut cu bâtele! Unul dintre bărbați a căzut la pământ sub ploaia de lovituri, iar ceilalți au continuat să îl lovească. Atenție, imaginile au un puternic impact emoțional!
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