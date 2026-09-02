Peste 4.600 de piese auto, suspectate că sunt contrafăcute, confiscate de polițiști. Prejudiciul depășește 270.000 de euro

Publicat 2 sept. 2026, 18:37 Actualizat 2 sept. 2026, 18:38

O operațiune de amploare desfășurată de polițiștii din Suceava într-un dosar privind comercializarea unor produse susceptibile a fi contrafăcute a dus la descoperirea și indisponibilizarea a mii de piese auto. Valoarea bunurilor ridicate în cadrul anchetei depășește 270.000 de euro.

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