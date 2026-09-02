Peste 4.600 de piese auto, suspectate că sunt contrafăcute, confiscate de polițiști. Prejudiciul depășește 270.000 de euro

O operațiune de amploare desfășurată de polițiștii din Suceava într-un dosar privind comercializarea unor produse susceptibile a fi contrafăcute a dus la descoperirea și indisponibilizarea a mii de piese auto. Valoarea bunurilor ridicate în cadrul anchetei depășește 270.000 de euro.
Ancheta vizează suspiciuni privind punerea în circulație a unor produse care poartă o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată, pentru produse identice ori similare.
Mii de piese auto, ridicate în urma perchezițiilor
Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Suceava au efectuat verificări și percheziții în cadrul dosarului penal.
Cea mai recentă acțiune a avut loc la 1 septembrie 2026, când oamenii legii au descoperit și ridicat 4.417 piese auto, aparținând unor mărci diferite.
Potrivit informațiilor furnizate de polițiști, valoarea estimată a acestor bunuri este de aproximativ 250.000 de euro. Piesele sunt susceptibile a fi contrafăcute și ar fi fost realizate astfel încât să fie identice sau similare cu produse originale.
Bunurile au fost ridicate și urmează să fie analizate în cadrul anchetei, pentru stabilirea exactă a provenienței și a caracteristicilor acestora.
Alte sute de piese, confiscate anterior
Investigația polițiștilor a început înainte de perchezițiile din 1 septembrie. La 19 august 2026, în cadrul cercetărilor, au fost dispuse măsuri privind alte 246 de piese auto, evaluate la aproximativ 25.000 de euro.
Acestea au fost confiscate de polițiști, în timp ce anchetatorii au dispus și ridicarea, în vederea indisponibilizării, a unei autoutilitare cu o valoare estimată la aproximativ 20.000 de euro.
Astfel, valoarea pieselor auto vizate în cadrul acțiunilor se ridică la peste 275.000 de euro, fără a lua în calcul valoarea autoutilitarei indisponibilizate.
Sprijin important în timpul operațiunii
Pentru desfășurarea acțiunii, polițiștii de la Investigarea Criminalității Economice au beneficiat de sprijinul mai multor structuri.
La operațiune au participat polițiști din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale, Serviciului Criminalistic și Poliției Municipiului Rădăuți, precum și jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Suceava.
Bunurile identificate au fost ridicate pentru a fi folosite ca probe și pentru continuarea verificărilor.
Ancheta continuă
Cercetările sunt în desfășurare, iar polițiștii urmăresc să stabilească modul în care piesele au fost procurate, depozitate și, eventual, introduse în circuitul comercial.
Dosarul penal vizează infracțiunea de punere în circulație a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice ori similare.
Până la finalizarea anchetei și pronunțarea unei eventuale hotărâri definitive, persoanele vizate beneficiază de drepturile și garanțiile prevăzute de legislația în vigoare.