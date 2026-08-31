O fostă angajată își acuză fostul șef de viol. Plângere penală după un incident reclamat într-o sală de jocuri

O fostă angajată a unei companii de jocuri de noroc susține că ar fi fost victima unui viol, iar cazul a ajuns în atenția autorităților după depunerea unei plângeri penale. Potrivit informațiilor prezentate de avocatul Adrian Cuculis, incidentul reclamat s-ar fi produs în luna noiembrie 2025, chiar într-o sală de jocuri în care femeia lucra.
Cazul ridică acuzații extrem de grave la adresa unui fost superior al femeii. Deocamdată, este vorba despre susținerile reclamantei, iar stabilirea existenței unei infracțiuni și a responsabilității persoanei reclamate aparține organelor judiciare.
O angajată susține că a fost agresată sexual
Potrivit informațiilor făcute publice de avocatul Adrian Cuculis, femeia a formulat o plângere penală împotriva fostului său șef, pe care îl acuză că ar fi violat-o.
Incidentul reclamat s-ar fi petrecut în noiembrie 2025, într-o sală de jocuri. Femeia ar fi lucrat în acel moment pentru companie, iar persoana indicată în plângere ar fi fost superiorul său.
Detaliile privind împrejurările exacte în care s-ar fi produs fapta urmează să fie stabilite în cadrul anchetei penale.
Plângerea penală a declanșat verificări
În urma acuzațiilor, a fost depusă o plângere penală, iar cazul urmează să fie analizat de autoritățile competente.
O plângere penală reprezintă sesizarea autorităților cu privire la o presupusă faptă penală și nu echivalează, prin ea însăși, cu stabilirea vinovăției persoanei reclamate.
Ancheta trebuie să stabilească dacă cele relatate de femeie se confirmă, să identifice eventualele probe și să clarifice circumstanțele în care ar fi avut loc incidentul.
Ar putea exista și alte victime
Un element care a atras atenția în acest caz este faptul că, după apariția declarațiilor femeii, ar fi ieșit la iveală și alte persoane care susțin că ar fi trecut prin situații similare.
Informațiile despre existența unor presupuse victime suplimentare trebuie însă verificate de anchetatori. La acest moment, nu poate fi stabilit dacă aceste persoane au fost într-adevăr victime ale unor infracțiuni sau dacă relatările lor vor fi confirmate prin probe.
Dacă asemenea declarații vor fi confirmate și vor avea legătură cu aceeași persoană, ele ar putea deveni relevante pentru ancheta penală.
Cazul, prezentat de avocatul Adrian Cuculis
Avocatul Adrian Cuculis a făcut publice informații despre situația femeii și despre plângerea penală depusă în urma acuzațiilor.
Potrivit acestuia, cazul ar putea avea implicații mai ample dacă și alte persoane care susțin că au trecut prin experiențe similare vor decide să se adreseze autorităților.
Într-o asemenea situație, anchetatorii ar urma să analizeze separat fiecare relatare și să stabilească dacă există elemente comune și probe care să susțină acuzațiile.
Ce urmează în anchetă
În perioada următoare, autoritățile pot verifica declarațiile persoanei care a depus plângerea, eventualele mărturii, documente sau alte probe relevante pentru stabilirea situației de fapt.
Totodată, persoana reclamată beneficiază de prezumția de nevinovăție până la stabilirea vinovăției printr-o hotărâre judecătorească definitivă.