O fostă angajată își acuză fostul șef de viol. Plângere penală după un incident reclamat într-o sală de jocuri

Scris de Realitatea.NET Publicat: 31 aug. 2026, 16:22

O fostă angajată a unei companii de jocuri de noroc susține că ar fi fost victima unui viol, iar cazul a ajuns în atenția autorităților după depunerea unei plângeri penale. Potrivit informațiilor prezentate de avocatul Adrian Cuculis, incidentul reclamat s-ar fi produs în luna noiembrie 2025, chiar într-o sală de jocuri în care femeia lucra.

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