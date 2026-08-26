Avocatul Adrian Cuculis despre amendamentul care îl vizează pe Fritz: „Ar trebui să ducă la dizolvarea partidului USR”

Avocatul Adrian Cuculis a lansat acuzații dure în contextul controverselor generate de amendamentul despre care reprezentanții USR susțin că îl afectează pe Dominic Fritz. Juristul consideră că, în cazul în care informațiile vehiculate vor fi confirmate prin documente, situația ar putea avea consecințe politice extrem de serioase.
Adrian Cuculis a făcut referire, în declarațiile sale, și la un raport al Consiliului Superior al Magistraturii privind presupuse ingerințe asupra statului de drept. Avocatul susține că eventualele documente care ar confirma acuzațiile actuale ar trebui analizate împreună cu cele semnalate anterior de CSM.
„Nu vreau să-i mai spunem amendamentul Fritz”
„Pentru mine este o noutate. Adică, dacă așa stau lucrurile, eu aș adăuga-o peste ce a spus CSM în urma cu vreo patru luni de zile, dacă îmi aduc aminte corect, respectiv cu nume și prenume, atenție: raportul CSM, secția pentru judecători, care a fost trimis direct Ursulei von der Leyen și Comisiei Europene, în același timp, cu privire la ingerințele asupra statului de drept.
Aceste lucruri suprapuse peste ceea ce spuneți dumneavoastră, dacă vor apărea la un moment dat și niște documente în sensul acesta, din punctul meu de vedere, și vă rog să mă iertați, am mai spus treaba asta și la vremea respectivă și vreau să o reiterez, ar trebui să ducă la dizolvarea partidului USR.
Este opinia mea. Această chestiune este în perfect acord cu legislația care guvernează asocierea în scopul promovării unui partid politic și unul dintre, dacă vreți, paragrafele din această lege prevede că atunci când se atenteză la statul de drept, și asta s-a întâmplat prin ceea ce ne spune CSM, și uitați că se întâmplă din nou acest lucru, pe lângă faptul că este un soi de trădare pe zona economică, adică ca la carte, tinde și către desființarea partidului care ar putea să promoveze așa ceva.
Sigur că domnul Fritz poate să se supere și să se tăvălească cât dorește, nu-i niciun fel de problemă. Ceea ce a făcut el prin mesajul de dezbinare, de asociere în vederea promovării unei uri față de cei care au produs această decizie, adică judecătorii Curții Constituționale, este iarăși o infracțiune, dacă mă întrebați pe mine.
Și sigur că nu în ultimul rând spuneți-mi și mie, dintr-o dată USR a uitat mânuțele acelea din Piața Victoriei, cu dreptate, justiție și luați mâinile de pe justiție și așa mai departe.
Acum, dintr-o dată se pare că USR a uitat toată propaganda aceasta pe care o făcea și nu mai este bună Curtea Constituțională pentru că a promovat o decizie de genul acesta.
Încă ceva, eu nu vreau să-i mai spunem amendamentul Fritz, nu vreau să-i mai spunem că este dată o lege ANI pentru o singură persoană. V-aș aduce aminte că sunt cel puțin 100 de persoane care sunt afectate de la toate partidele.
Și poate că cele mai multe sunt afectate din zona PSD-ului, spre exemplu, și nu s-a mai tăvălit nimeni de acolo să spună că uite câtă inechitate a produs Curtea Constituțională. Deci treaba cu amendamentul Fritz este doar o plăsmuire a celor de la USR.”, a declarat cunoscutul avocat - Adrian Cuculis.