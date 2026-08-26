Avocatul Adrian Cuculis despre amendamentul care îl vizează pe Fritz: „Ar trebui să ducă la dizolvarea partidului USR”

Publicat 26 aug. 2026, 12:03 Sursă Realitatea PLUS

Avocatul Adrian Cuculis a lansat acuzații dure în contextul controverselor generate de amendamentul despre care reprezentanții USR susțin că îl afectează pe Dominic Fritz. Juristul consideră că, în cazul în care informațiile vehiculate vor fi confirmate prin documente, situația ar putea avea consecințe politice extrem de serioase.

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