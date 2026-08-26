Proces cu miză uriașă la Înalta Curte. Decizie definitivă privind suspendarea zborurilor civile după scandalul Romatsa

Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 aug. 2026, 11:45

Un proces cu miză uriașă se află pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție, unde judecătorii trebuie să stabilească definitiv dacă va fi suspendată activitatea Romatsa. O astfel de decizie ar putea duce, implicit, la suspendarea zborurilor civile pentru o perioadă de o lună.

Distribuie articolul