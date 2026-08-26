Proces cu miză uriașă la Înalta Curte. Decizie definitivă privind suspendarea zborurilor civile după scandalul Romatsa

Un proces cu miză uriașă se află pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție, unde judecătorii trebuie să stabilească definitiv dacă va fi suspendată activitatea Romatsa. O astfel de decizie ar putea duce, implicit, la suspendarea zborurilor civile pentru o perioadă de o lună.
Potrivit unor surse citate de Realitatea PLUS, la proces este prezentă și judecătoarea care a pronunțat prima decizie în acest caz, situație descrisă drept neobișnuită în contextul procedurii.
Redactorul-șef al Realitatea PLUS, Ionela Arcanu, a explicat în exclusivitate că prezența magistratei la proces ridică semne de întrebare și că, potrivit unor surse apropiate cauzei, aceasta ar putea fi percepută drept o presiune asupra completului care urmează să pronunțe decizia definitivă.
„Așteptăm o decizie de la Înalta Curte de Casație și Justiție. Este însă clar extrem de bizară prezența judecătoarei care a dat prima decizie în acest caz.”
Potrivit informațiilor obținute de Realitatea PLUS, intervențiile judecătoarei în sala de judecată ar fi fost urmate inclusiv de demersuri privind recuzarea completului.
Sursele citate susțin, de asemenea, că situația ar fi escaladat până la momentul în care a fost necesară intervenția jandarmilor pentru a-i solicita magistratei să părăsească sala de judecată.
„Surse care au participat la acest proces ne-au spus că, în urma intervențiilor pe care judecătoarea le-a avut în sala de judecată, ar fi permis ca cei care au intervenit în proces să obțină recuzarea completului de judecată.”
Jurnalista Ionela Arcanu, a precizat că Realitatea PLUS va solicita un punct de vedere din partea judecătoarei Liliana Alexe, pentru a clarifica motivele pentru care aceasta a fost prezentă la proces și pentru a prezenta și poziția magistratei.
Decizia poate afecta zborurile civile
Miza procesului este una deosebit de importantă. În cazul în care activitatea Romatsa ar fi suspendată timp de o lună, efectele s-ar putea răsfrânge direct asupra traficului aerian civil din România.
Situația a fost suficient de serioasă încât a dus inclusiv la convocarea CSAT. Potrivit informațiilor prezentate de Realitatea PLUS, în cadrul ședinței CSAT a fost analizată posibilitatea ca Ministerul Apărării Naționale să preia activitatea în perioada în care Romatsa ar fi suspendată.
Înalta Curte urmează să stabilească, prin decizia definitivă, dacă măsura suspendării va fi menținută sau înlăturată.