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Extern· 1 min citire
Percheziții la vârful puterii de la Kiev: adjunct al lui Zelenski și parlamentari, vizitați de procurorii anticorupție
Apropiați ai lui Volodimir Zelenski
Anchetatorii Biroului Național Anticorupție din Ucraina (NABU) au declanșat o operațiune de amploare la Kiev, vizând-o pe Irina Mudra, adjunct al șefului administrației prezidențiale, și pe deputatul Vadîm Stolar, potrivit unei surse din anchetă citate de Kyiv Independent. Acesta a confirmat acțiunea.
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