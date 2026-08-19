Percheziții la vârful puterii de la Kiev: adjunct al lui Zelenski și parlamentari, vizitați de procurorii anticorupție

Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 aug. 2026, 13:04

Anchetatorii Biroului Național Anticorupție din Ucraina (NABU) au declanșat o operațiune de amploare la Kiev, vizând-o pe Irina Mudra, adjunct al șefului administrației prezidențiale, și pe deputatul Vadîm Stolar, potrivit unei surse din anchetă citate de Kyiv Independent. Acesta a confirmat acțiunea.

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