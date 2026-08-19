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Percheziții la vârful puterii de la Kiev: adjunct al lui Zelenski și parlamentari, vizitați de procurorii anticorupție

Apropiați ai lui Volodimir Zelenski

Apropiați ai lui Volodimir Zelenski

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 aug. 2026, 13:04

Anchetatorii Biroului Național Anticorupție din Ucraina (NABU) au declanșat o operațiune de amploare la Kiev, vizând-o pe Irina Mudra, adjunct al șefului administrației prezidențiale, și pe deputatul Vadîm Stolar, potrivit unei surse din anchetă citate de Kyiv Independent. Acesta a confirmat acțiunea.

NABU a transmis că operațiunea urmărește «demascarea unei organizații criminale conduse de un actual și un fost parlamentar, cu implicarea unor oficiali de rang înalt din Administrația Prezidențială», urmând ca detalii suplimentare să fie publicate ulterior. Mudra coordonează reforma sistemului judiciar în biroul președintelui.

Stolar, fost membru al facțiunii pro-ruse Opposition Platform – For Life, este asociat de presă cu proiecte imobiliare controversate și cu scheme care ar fi prejudiciat sute de cumpărători de locuințe. Mikitas, fost șef al unei companii de stat, a fost inculpat în mai multe dosare de delapidare și mită în ultimii ani.

Perchezițiile vizează și locații legate de fostul deputat Maksim Mikitas, precum și de banca de stat Sense Bank, instituție implicată într-un presupus schemă de corupție de 100 de milioane de dolari legată de compania nucleară Energoatom — considerată cea mai mare investigație de corupție din mandatul lui Zelenski.

Investigația se extinde și asupra unor figuri influente din partidul prezidențial Servitorul Poporului, după ce, în decembrie, cinci parlamentari au fost acuzați că au primit bani pentru voturi. NABU a efectuat percheziții și la un consilier al liderului partidului, David Arakhamia, într-un dosar privind presupuse plăți ilegale către legislatori.

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