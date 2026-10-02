Elon Musk avertizează că atacurile din Europa s-ar putea înmulți

Elon Musk a vorbit despre evoluția atacurilor din Europa și a susținut că numărul acestora este în creștere. Omul de afaceri a afirmat că tendința observată în prezent ar putea continua și ar putea duce la mai multe atacuri pe continent.
Declarațiile au fost făcute în cadrul congresului partidului Liga, desfășurat la Florența, în Italia, unde Musk a intervenit prin videoconferință, la invitația lui Matteo Salvini. Subiectul atacurilor din Europa a fost abordat în cadrul discuției purtate cu liderul formațiunii italiene, scrie Euroews Italia.
Elon Musk susține că numărul atacurilor este în creștere
Musk a afirmat că în Italia și în restul Europei poate fi observată o creștere a numărului de atacuri. El a susținut, de asemenea, că presa minimalizează amploarea fenomenului și că atacurile, actele de terorism și uciderea unor persoane nevinovate ar deveni tot mai frecvente.
„Se poate observa foarte clar creșterea numărului de atacuri în Italia și în Europa. Mass-media preferă să treacă sub tăcere aceste atacuri, dar atacurile, terorismul și uciderea unor oameni nevinovați au crescut. În fiecare săptămână sunt tot mai multe”, a declarat Elon Musk.
Declarația sa a fost relatată și de presa internațională în urma intervenției de la congresul Ligii. Euronews a redat afirmațiile lui Musk despre creșterea atacurilor din Italia și Europa, în timp ce agenția ANSA a consemnat avertismentul privind evoluția fenomenului.
Musk spune că tendința ar putea continua
Omul de afaceri a legat afirmația privind o posibilă creștere viitoare a atacurilor de evoluția pe care susține că o observă în date. Pentru a-și explica punctul de vedere, Musk a făcut referire la extrapolarea unei tendințe reprezentate grafic.
El a susținut că, dacă ritmul actual al atacurilor este proiectat în viitor, rezultatul indică o continuare a creșterii.
„În cele din urmă, cred că vom asista la mai multe atacuri în Europa. Aceasta este tendința. Dacă extrapolăm această tendință – adică ritmul în care au loc atacurile teroriste în Europa – și adunăm aceste puncte (care reprezintă, practic, numărul de omoruri în funcție de timp pe un grafic), iar apoi extrapolăm acel grafic, acesta este exact ceea ce se întâmplă în Europa”, a mai spus Musk. citat de Corriere.
Declarațiile au fost făcute pe 5 aprilie 2025, în timpul congresului Ligii de la Florența, unde Musk a participat prin videoconferință. Presa italiană a relatat intervenția sa și avertismentul referitor la posibilitatea unor atacuri mai numeroase în Europa.