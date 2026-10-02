Elon Musk avertizează că atacurile din Europa s-ar putea înmulți

Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 2 oct. 2026, 23:17

Elon Musk a vorbit despre evoluția atacurilor din Europa și a susținut că numărul acestora este în creștere. Omul de afaceri a afirmat că tendința observată în prezent ar putea continua și ar putea duce la mai multe atacuri pe continent.

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