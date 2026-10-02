Alertă cu bombă pe Aeroportul Internațional Chișinău. Pasagerii au fost evacuați de urgență

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 2 oct. 2026, 17:59

Momente de panică pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău, după ce, vineri, în jurul orei 16:00, a fost anunțată o alertă cu bombă. Pasagerii și angajații au fost evacuați de urgență, iar accesul în terminal și procedurile de înregistrare au fost suspendate.

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