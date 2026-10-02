Alertă cu bombă pe Aeroportul Internațional Chișinău. Pasagerii au fost evacuați de urgență

Momente de panică pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău, după ce, vineri, în jurul orei 16:00, a fost anunțată o alertă cu bombă. Pasagerii și angajații au fost evacuați de urgență, iar accesul în terminal și procedurile de înregistrare au fost suspendate.
Verificările de securitate continuă
Potrivit Poliției de Frontieră din Republica Moldova, la fața locului au fost mobilizate subdiviziuni specializate ale Ministerului Afacerilor Interne pentru efectuarea verificărilor necesare.
”Poliția de Frontieră informează că, la ora actuală, pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău, a fost anunțată o alertă de minare.
Polițiștii de frontieră au intervenit operativ pentru evacuarea pasagerilor și personalului din Aeroport. La fața locului se deplasează subdiviziunile specializate ale MAI. Procedura de înregistrare este suspendată și există posibilitatea unor modificări ale zborurilor planificate.
Recomandăm călătorilor care au un zbor planificat pentru ziua de astăzi să verifice statutul zborului pe panoul online al aeroportului.
Mizăm pe înțelegerea dumneavoastră și vă îndemnăm la calm”, au transmis reprezentanții instituției.
Mai multe zboruri au fost afectate
Mai multe curse au înregistrat întârzieri, printre acestea numărându-se zborurile spre Istanbul (TK274), Frankfurt (LH1559) și Viena (OS718).
Pasagerii care au zboruri programate pentru vineri sunt îndemnați de autorități să verifice statutul curselor pe panoul online al aeroportului și să țină cont de eventualele modificări ale programului.
De asemenea, Poliția de Frontieră le recomandă cetățenilor să își păstreze calmul și să respecte indicațiile autorităților pe durata verificărilor.