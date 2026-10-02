Războiul din Ucraina continuă să facă peste 400 de victime civile pe săptămână. Avertismentul ONU

Un număr de 15.280 de civili au fost uciși sau răniți în primele opt luni ale anului în războiul din Ucraina, o medie de peste 400 de victime pe săptămână și cu 55% mai multe decât în aceeași perioadă din 2025, a avertizat vineri Înaltul Comisar ONU pentru Drepturile Omului, Volker Türk, citat de EFE.
Înaltul Comisar ONU: ”Va avea consecințe pentru populație timp de decenii”
”Escaladarea continuă creează o spirală a răzbunării și represalii care va avea consecințe pentru populație timp de decenii”, a subliniat Türk în cadrul unei dezbateri privind situația din Ucraina, desfășurată la Consiliul ONU pentru Drepturile Omului de la Geneva.
Cu această ocazie, înaltul responsabil al Națiunilor Unite pentru drepturile omului s-a adresat și populației ruse, afirmând că războiul, care durează de peste patru ani și jumătate, ”servește doar unei elite puternice, mai ales celor care au legături financiare în domeniul militar”.
Türk a atras atenția că, în timp ce linia frontului rămâne practic neschimbată, Rusia continuă să lanseze atacuri asupra clădirilor de locuințe, școlilor, centrelor medicale, căilor ferate și altor infrastructuri civile.
”Atacurile rușilor asupra supermarketurilor și companiilor alimentare provoacă deja lipsuri temporare de legume și produse lactate în unele zone, iar daunele cauzate centralelor electrice duc la pene de curent care afectează stațiile de pompare a apei”, a mai spus acesta.
ONU cere intensificarea eforturilor pentru pace
În mesajul adresat populației ucrainene, Volker Türk a declarat că ONU și comunitatea internațională ”fac tot posibilul pentru a sprijini o pace bazată pe justiție și responsabilitate”, solicitând statelor care au influență să acționeze urgent pentru a încuraja eventualele negocieri.
În acest context, oficialul ONU a evidențiat în mod special folosirea dronelor cu rază scurtă de acțiune în conflict, inclusiv în atacuri asupra civililor și în operațiuni care îngreunează livrarea ajutorului umanitar sau limitează libertatea de circulație.
”Ucraina este un laborator al războiului cu drone, avem nevoie de măsuri urgente la scară internațională pentru a face față carnagiului cauzat de aceste arme în întreaga lume”, a avertizat el.