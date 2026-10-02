Războiul din Ucraina continuă să facă peste 400 de victime civile pe săptămână. Avertismentul ONU

Publicat 2 oct. 2026, 16:20 Actualizat 2 oct. 2026, 16:21

Un număr de 15.280 de civili au fost uciși sau răniți în primele opt luni ale anului în războiul din Ucraina, o medie de peste 400 de victime pe săptămână și cu 55% mai multe decât în aceeași perioadă din 2025, a avertizat vineri Înaltul Comisar ONU pentru Drepturile Omului, Volker Türk, citat de EFE.

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