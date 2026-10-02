Pilotul înjunghiat în avionul FlyDubai povestește cum a deschis cabina pentru a salva pasagerii

Scris de Darius Stănescu Publicat: 2 oct. 2026, 15:19

Pilotul Smit Machchhar, înjunghiat de copilot în timpul unui zbor FlyDubai de la Dubai spre Tel Aviv, a povestit că a deschis ușa cabinei pentru a permite intervenția pasagerilor, deși era rănit și încă atacat. Aeronava a coborât brusc cu aproximativ 5.200 de metri, înainte ca atacatorul să fie imobilizat și avionul să aterizeze în siguranță în Arabia Saudită.

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