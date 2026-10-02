Pilotul înjunghiat în avionul FlyDubai povestește cum a deschis cabina pentru a salva pasagerii

Pilotul Smit Machchhar, înjunghiat de copilot în timpul unui zbor FlyDubai de la Dubai spre Tel Aviv, a povestit că a deschis ușa cabinei pentru a permite intervenția pasagerilor, deși era rănit și încă atacat. Aeronava a coborât brusc cu aproximativ 5.200 de metri, înainte ca atacatorul să fie imobilizat și avionul să aterizeze în siguranță în Arabia Saudită.
Cum a deschis ușa cabinei
Într-o convorbire video cu premierul indian Narendra Modi, căpitanul Smit Machchhar a descris momentele în care se afla pe podeaua cabinei și a realizat că avionul pierde rapid altitudine, relatează BBC News.
„Eram întins pe podea, rănit, dar am zis să mai împing ușa odată pentru a o deschide din interior”, a spus pilotul.
Deschiderea ușii a permis intervenția celor aflați la bord, care au contribuit la imobilizarea copilotului și la restabilirea controlului asupra aeronavei.
„Au intervenit și alții, care au jucat, la rândul lor, un rol în controlarea situației. Desigur, luptam pentru propria mea viață, dar, în același timp, știam că nu aveam de gând să-i las pe ceilalți să moară”, a adăugat Machchhar.
Avionul a pierdut 5.200 de metri
Incidentul s-a produs miercuri, la aproximativ două ore după decolarea avionului FlyDubai, care efectua un zbor de la Dubai spre Tel Aviv.
După atacul asupra căpitanului, aeronava a coborât brusc cu aproximativ 5.200 de metri. Pasagerii și membrii echipajului au intervenit pentru a-l imobiliza pe atacator, iar controlul avionului a fost restabilit.
Aeronava a transmis un mesaj de urgență și a fost redirecționată către Arabia Saudită, unde a aterizat în siguranță.
Modi a lăudat curajul pilotului
În timpul convorbirii video, Narendra Modi i-a transmis căpitanului că intervenția sa a salvat viețile celor aflați la bord.
„Curajul, răbdarea și rapiditatea în luarea deciziilor au salvat viețile atâtor oameni. Întreaga țară este mândră de tine”, i-a spus premierul indian.
La rândul său, premierul israelian Benjamin Netanyahu l-a descris pe Smit Machchhar drept un „adevărat erou”.
Care este starea căpitanului
După aterizare, pilotul a fost internat într-un spital din Tabuk, oraș situat în nord-vestul Arabiei Saudite. Ulterior, a fost transportat cu elicopterul la Abu Dhabi. Starea sa este stabilă.
Ambasada Indiei în Emiratele Arabe Unite a anunțat joi că Machchhar este „într-o stare bună de sănătate și se recuperează bine”. Ambasadorul Deepak Mittal a declarat că este „mândru de căpitanul Smit pentru curajul său”.
Pilotul a spus că privește recuperarea cu încredere, chiar dacă aceasta va necesita timp.
„Nu privesc această rană ca pe o rană, pentru că asta mi-ar îngreuna și mai mult recuperarea. O privesc ca pe o călătorie care se desfășoară încet și va necesita timp, dar sunt încrezător că recuperarea va fi acolo și voi deveni din nou în formă și sănătos”, a declarat Machchhar.