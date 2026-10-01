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SUA extind sancțiunile împotriva Iranului. Noile măsuri vizează sectoarele auto, feroviar și metalurgic

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

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Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 1 oct. 2026, 21:50

Departamentul Trezoreriei SUA a anunțat joi noi sancțiuni care vizează sectoarele auto și feroviar din Iran, precum și mai multe companii din industria metalelor. Măsurile fac parte din eforturile administrației Trump de a limita sursele de finanțare ale Teheranului, relatează CNBC.

Noi sancțiuni pentru companiile iraniene din industria metalelor

Noile măsuri fac parte din ”Operation Economic Outcast”, campania extinsă de sancțiuni lansată la sfârșitul lunii august de președintele Donald Trump și secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, în contextul războiului cu Iranul.

Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) a inclus pe lista sancțiunilor mai multe companii asociate industriei iraniene a metalelor. Printre acestea se numără și subsidiara din China a companiei de utilaje HEPCO din Orientul Mijlociu, potrivit Departamentului Trezoreriei.

Prin noile măsuri, administrația americană urmărește să limiteze și mai mult accesul Iranului la venituri și la sistemul financiar internațional. Efectele sancțiunilor asupra economiei iraniene nu sunt însă, deocamdată, clare, în condițiile în care țara se confruntă de mai mulți ani cu restricții economice ample.

”Capacitatea regimului iranian de a-şi finanţa maşinăria de război şi de a răspândi teroare în lume a fost redusă sever datorită Operation Economic Outcast”, a declarat Bessent într-un comunicat al Trezoreriei.

Washingtonul intensifică presiunea economică asupra Teheranului

Secretarul Trezoreriei a precizat că noile sancțiuni vizează direct entitățile care sprijină Iranul și au ca obiectiv crearea condițiilor pentru ca Statele Unite și aliații lor să reducă și mai mult veniturile Teheranului.

Măsurile anunțate joi reprezintă cea mai recentă etapă a campaniei de presiune economică intensificată de Washington asupra Iranului, după mai multe runde de sancțiuni introduse în ultimele săptămâni.

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