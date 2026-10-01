SUA extind sancțiunile împotriva Iranului. Noile măsuri vizează sectoarele auto, feroviar și metalurgic

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 1 oct. 2026, 21:50

Departamentul Trezoreriei SUA a anunțat joi noi sancțiuni care vizează sectoarele auto și feroviar din Iran, precum și mai multe companii din industria metalelor. Măsurile fac parte din eforturile administrației Trump de a limita sursele de finanțare ale Teheranului, relatează CNBC.

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