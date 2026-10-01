Pod important din Kiev, lovit de două drone rusești. Transportul în comun și metroul, suspendate VIDEO

Imagini șocante vin, joi, de la Kiev, unde un pod important peste fluviul Nipru, care face legătura între estul și vestul capitalei ucrainene, a fost lovit de două drone rusești, potrivit primarului Vitali Kliciko, citat de AFP. În urma atacului, serviciile de metrou și transportul în comun de suprafață care traversează podul au fost suspendate temporar.
Cele două drone au lovit zona de susținere a Podului Sud (Pivdennyi), a anunțat joi primarul Kievului pe Telegram.
„Două lovituri cu dronă au lovit zona de susținere a Podului Sud. Traficul transporturilor publice, la metrou și la suprafață pe pod este întrerupt”, a transmis Vitali Kliciko.
Specialiștii verifică structura podului
Specialiști de la Kyivavtoshliakhmist - compania responsabilă de întreținerea infrastructurii rutiere din Kiev - au început să inspecteze structura pentru a evalua pagubele provocate de atacul cu drone rusești.
Kliciko a precizat că inginerii verifică starea structurii podului și evaluează efectele atacului.
Podul Sud, cunoscut și sub denumirea de Pivdennyi, este unul dintre punctele importante de traversare a Niprului din Kiev și asigură legătura între cele două maluri ale capitalei ucrainene.
Imaginile publicate în mediul online surprind unul dintre pilonii de susținere ai podului cuprins de flăcări, în timp ce un fum negru și dens se ridică de la locul impactului. Alte imagini surprinse pe pod arată fragmente ale dronelor împrăștiate pe carosabil, pe care șoferii aflați în trafic încearcă să le ocolească.