Pod important din Kiev, lovit de două drone rusești. Transportul în comun și metroul, suspendate VIDEO

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 1 oct. 2026, 14:51

Imagini șocante vin, joi, de la Kiev, unde un pod important peste fluviul Nipru, care face legătura între estul și vestul capitalei ucrainene, a fost lovit de două drone rusești, potrivit primarului Vitali Kliciko, citat de AFP. În urma atacului, serviciile de metrou și transportul în comun de suprafață care traversează podul au fost suspendate temporar.

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