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Economie· 2 min citire

Ministerul Finanțelor a împrumutat 290 de milioane de lei de la bănci, deși ofertele au depășit 728 de milioane. Ce urmează vineri

Bani

Bani

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Scris de Darius Stănescu Publicat: 24 sept. 2026, 16:25

Ministerul Finanțelor a împrumutat 290 de milioane de lei de la bănci, la un randament mediu de 7,42%. Vineri urmează o licitație suplimentară.

Ministerul Finanțelor a atras joi, 24 septembrie, 290 de milioane de lei printr-o emisiune de obligațiuni de stat, deși valoarea anunțată pentru licitație era de 500 de milioane de lei. Randamentul mediu a fost de 7,42%, potrivit datelor BNR.

Ofertele băncilor au depășit suma anunțată

Băncile au depus oferte în valoare totală de 728,6 milioane de lei, însă Ministerul Finanțelor a acceptat 290 de milioane de lei. Obligațiunile au o maturitate reziduală de 103 luni, adică aproximativ opt ani și șapte luni.

Diferența dintre valoarea ofertelor și suma împrumutată arată că statul nu a acceptat toate ofertele primite. Datele citate nu precizează însă motivul pentru care au fost respinse unele dintre ele.

O nouă licitație este programată vineri

Ministerul Finanțelor are programată vineri, 25 septembrie, o sesiune suplimentară prin care poate atrage până la 43,5 milioane de lei, la randamentul stabilit în licitația de joi. Suma reprezintă 15% din cele 290 de milioane de lei adjudecate.

Pentru întreaga lună septembrie 2026, ministerul a programat împrumuturi de 7,2 miliarde de lei de la băncile comerciale, prin certificate de trezorerie și obligațiuni de stat. Banii sunt destinați finanțării deficitului bugetar, precum și refinanțării și rambursării anticipate a datoriei publice. Valoarea programată este similară celei din august.

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