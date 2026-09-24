Advertising
Advertising
Economie· 2 min citire
Ministerul Finanțelor a împrumutat 290 de milioane de lei de la bănci, deși ofertele au depășit 728 de milioane. Ce urmează vineri
Bani
Ministerul Finanțelor a împrumutat 290 de milioane de lei de la bănci, la un randament mediu de 7,42%. Vineri urmează o licitație suplimentară.
Citește și
- 18:46Viceprimarul Sectorului 1 a dezvăluit noi abuzuri ale operatorului Romprest: „Când o companie privată ajunge să spună Primăriei ce lege se aplică, ceva nu e în regulă"
- 18:12Compania Națională a Uraniului intră în faliment. Tribunalul București a dispus dizolvarea societății
- 17:20România își apără ratingul în fața S&P. Nazare: „Execuția bugetară și consolidarea fiscală sunt principalele argumente”
- 16:30ROBOR la trei luni a urcat la 5,93%, cel mai mare nivel din ultimele șapte luni, pe fondul tensiunilor politice
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News