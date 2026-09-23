Prețuri record la pompă: motorina se apropie de 11 lei pe litru în București. Benzina se apropie de 10 lei

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 23 sept. 2026, 16:17

Motorina se apropie tot mai mult de pragul de 11 lei pe litru în București. Astăzi, 23 septembrie, diferența este de numai un ban în unele stații din Capitală, iar șoferii ajung să plătească, în medie, peste 10,90 lei pentru un litru de motorină standard. Benzina se menține, la rândul ei, peste nivelul de 9,90 lei pe litru.

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