Prețuri record la pompă: motorina se apropie de 11 lei pe litru în București. Benzina se apropie de 10 lei

Motorina se apropie tot mai mult de pragul de 11 lei pe litru în București. Astăzi, 23 septembrie, diferența este de numai un ban în unele stații din Capitală, iar șoferii ajung să plătească, în medie, peste 10,90 lei pentru un litru de motorină standard. Benzina se menține, la rândul ei, peste nivelul de 9,90 lei pe litru.
Noile valori vin într-o perioadă în care prețurile carburanților se mențin la niveluri ridicate. Liderul pieței, OMV Petrom, vinde astăzi litrul de motorină standard cu 10,91 lei în propria rețea de stații Petrom. Creșterile vin și pe fondul evoluției prețului petrolului, după ce barilul s-a scumpit cu 20 de lei pe 22 septembrie față de ziua precedentă.
Pe 21 septembrie, indicele de cotație Brent indica un preț de 438 de lei pentru barilul de petrol. O zi mai târziu, după mai multe zile de scădere, valoarea a început din nou să urce și a ajuns către 458 de lei.
Cât costă benzina și motorina în București
Pentru șoferii din Capitală, alimentarea continuă să însemne o cheltuială tot mai mare. Cel mai mic preț al benzinei raportat miercuri, 23 septembrie, este de 9,93 lei pe litru și se găsește la stația Petrom de pe Șoseaua Virtuții nr. 27. În cazul motorinei, cel mai mic tarif este de 10,91 lei pe litru, la stația Petrom de pe strada Barbu Văcărescu nr. 78.
La celălalt capăt al clasamentului, cel mai mare preț al benzinei indicat pentru această zi este de 9,93 lei pe litru, la Petrom. Pentru motorină, cel mai mare preț menționat este de 9,99 lei pe litru, la stația Lukoil de pe Șoseaua Alexandriei nr. 42-44. La stațiile OMV și Rompetrol, litrul de motorină costă 9,97 lei, iar tarife apropiate sunt întâlnite și în rețelele MOL și Socar. Benzina standard ajunge la valori maxime de 9,99 lei pe litru și în stațiile Rompetrol și MOL, conform platformei Peco-online.com.
Cât costă carburanții superiori în Capitală
Scumpirile se văd și în cazul carburanților superiori, fie că vorbim despre benzina cu cifră octanică 99 sau 100, fie despre motorina cu cifră cetanică 55. Cel mai ieftin litru de motorină 55 este vândut la Socar cu 11,34 lei, în timp ce prețurile cele mai mari sunt întâlnite la stațiile MOL din Capitală, unde motorina premium ajunge la 11,78 lei pe litru.
La Petrom, pentru același tip de motorină, șoferii plătesc aproximativ 11,68 lei pe litru. În cazul benzinei superioare, prețurile pornesc de la 10,41 lei pe litru la Petrom și cresc în stațiile OMV și Rompetrol. Cele mai mari valori sunt întâlnite la Lukoil și MOL, unde litrul ajunge la 10,56 lei.
Șoferii care folosesc GPL plătesc aproximativ 4,7 lei pe litru la majoritatea pompelor din Capitală. La nivel național, cea mai ieftină benzină este indicată la stația Dacma din comuna Lungulețu, județul Dâmbovița, unde litrul costă 9,86 lei, în timp ce cea mai ieftină motorină se găsește la Pitești, în județul Argeș, la 10,67 lei pe litru.