Consilierul lui Mugur Isărescu: „Statul are nevoie de 60 de miliarde de euro într-un an. 5,1 milioane de salariați ar trebui să muncească degeaba”

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 21 sept. 2026, 15:47

Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR Mugur Isărescu, susține că nevoia netă de finanțare a statului român ajunge la 60 de miliarde de euro într-un singur an. Pentru a ilustra dimensiunea sumei, acesta afirmă că veniturile anuale ale celor 5,1 milioane de salariați din România ar fi necesare pentru acoperirea ei.

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