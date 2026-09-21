Consilierul lui Mugur Isărescu: „Statul are nevoie de 60 de miliarde de euro într-un an. 5,1 milioane de salariați ar trebui să muncească degeaba”

Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR Mugur Isărescu, susține că nevoia netă de finanțare a statului român ajunge la 60 de miliarde de euro într-un singur an. Pentru a ilustra dimensiunea sumei, acesta afirmă că veniturile anuale ale celor 5,1 milioane de salariați din România ar fi necesare pentru acoperirea ei.
Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR Mugur Isărescu, susține că nevoia netă de finanțare a statului român se ridică la 60 de miliarde de euro într-un singur an. Într-un mesaj publicat pe Facebook, acesta încearcă să explice dimensiunea sumei printr-o comparație cu veniturile celor 5,1 milioane de salariați din România și atrage din nou atenția asupra deficitului bugetar. Rădulescu precizează că suma menționată reprezintă nevoia netă de finanțare și nu include banii împrumutați pentru rostogolirea datoriilor mai vechi sau dobânzile aferente acestora.
Eugen Rădulescu: „60 de miliarde de euro într-un singur an”
„Când vorbim despre cifre foarte mari, semnificația reală a acestora ne poate scăpa foarte ușor. Iată, spre exemplu, nevoia netă de finanțare a statului român: 60 de miliarde de euro într-un singur an. Vorbim despre nevoia netă, nu despre suma pe care o împrumutăm pentru a rostogoli datoriile mai vechi. Să trecem deocamdată și peste chestiunea dobânzilor, ca să nu ne pierdem în detalii”, a scris Eugen Rădulescu.
Consilierul guvernatorului BNR face apoi o comparație între această sumă și veniturile salariaților din România. Potrivit calculelor prezentate de acesta, pentru acoperirea întregii nevoi de finanțare ar fi necesar echivalentul veniturilor obținute într-un an de cei 5,1 milioane de angajați.
„Ce înseamnă, de fapt, 60 de miliarde de euro? Hai să vedem. În România sunt 5,1 milioane de salariați, care au un salariu mediu net lunar de 1.100 de euro. Ei bine, pentru a acoperi întreaga nevoie de finanțare a statului, toți acești 5,1 milioane de salariați ar trebui să muncească DEGEABA întregul an. Abia atunci datoria statului nu ar mai crește – decât, desigur, cu dobânzile aferente anului respectiv…”, a transmis Rădulescu.
Rădulescu critică deficitul bugetar din 2024
În același mesaj, Eugen Rădulescu leagă situația actuală de deficitul bugetar înregistrat în 2024, despre care afirmă că a ajuns la 9,3% din PIB. Pentru a explica dezechilibrul dintre venituri și cheltuieli, acesta folosește o comparație între sumele încasate și cele cheltuite de stat.
„Aici ne-a adus «bairamul» din 2024, an în care deficitul bugetar a fost de 9,3% din PIB. Nicio țară aflată în război nu ajunge la asemenea cifre! Sau, pentru a mă exprima în termeni extrem de simpli: statul român a cheltuit 4.000 de lei pentru fiecare 3.000 de lei încasați la buget, într-un an fără nicio criză! Asta se întâmplă când te doare de deficit în… nu mai știu unde zicea cineva foarte important”, a mai scris Eugen Rădulescu.
Un nou mesaj public al consilierului guvernatorului BNR
Eugen Rădulescu a atras atenția și în urmă cu aproximativ o lună printr-un alt mesaj public referitor la situația economică, în care a folosit expresia „vom mânca iarbă și scoarță de copac”. La acel moment, Banca Națională a României a precizat că mesajele și opiniile exprimate de angajații instituției pe conturile personale reprezintă opinii personale și nu constituie poziții oficiale ale băncii centrale.