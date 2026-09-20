Peste un miliard de lei pentru plățile din septembrie. Nazare anunță suplimentarea fondurilor pentru energie și persoanele cu dizabilități

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 20 sept. 2026, 17:35

Ministerul Finanțelor a aprobat majorarea limitei de cheltuieli a Ministerului Muncii pentru luna septembrie cu 1,058 miliarde de lei. Banii sunt destinați, în principal, decontării compensațiilor pentru consumul de energie electrică și gaze naturale, dar și achitării drepturilor de transport pentru persoanele cu dizabilități.

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