Informația bombă care schimbă totul. Consilierul lui Merz și mai mulți oficiali europeni se aflau în trenul lovit de dronă la granița cu Polonia

Trenul care circula în apropierea graniței dintre Ucraina și Polonia și care a fost lovit de dronă avea pasageri foarte importanți. Printre persoanele aflate la bord se numărau mai mulți oficiali europeni.
Un tren care transporta oficiali europeni a fost lovit de o dronă în apropierea graniței Ucrainei cu Polonia. La bord se afla și consilierul lui Merz. Consilieri pentru securitate ai unor guverne europene, diplomați, parlamentari și oameni de știință se aflau în tren, potrivit publicației Der Spiegel.
Printre pasageri s-a numărat și Günter Sautter, consilierul pentru politică externă și de securitate al cancelarului german Friedrich Merz. De asemenea, fostul premier britanic Boris Johnson s-ar fi întors cu același tren în Polonia după ce a participat la o conferință la Kiev, scrie n-tv.de.
Incidentul a avut loc în contextul unui atac cu drone în apropierea graniței ucraineano-poloneze, iar o parte dintre pasagerii trenului au fost evacuați după ce garnitura a fost oprită.
Consilierul lui Friedrich Merz se afla în tren
Atacul a avut implicații directe și asupra unor oficiali europeni aflați în deplasare. Potrivit Der Spiegel, printre pasagerii afectați de situație s-a aflat Günter Sautter, unul dintre consilierii apropiați ai cancelarului german Friedrich Merz.
Sautter, consilier pentru politică externă și de securitate al Cancelariei, călătorea în timpul nopții cu trenul de noapte care venea de la Kiev și se îndrepta spre Polonia.
În primele ore ale dimineții, trenul a fost oprit în apropierea graniței poloneze. Ca urmare a impactului, o parte dintre vagoane au fost evacuate.
La bord nu se afla însă doar consilierul cancelarului german. Potrivit relatării publicației Der Spiegel, în tren călătoreau și consilieri pe probleme de securitate ai altor guverne europene, membri ai Bundestagului, diplomați și oameni de știință.
Boris Johnson s-ar fi aflat și el în tren
Printre persoanele aflate în garnitura care a ajuns în zona incidentului s-ar fi numărat și Boris Johnson, fostul premier al Marii Britanii.
Acesta s-ar fi întors cu același tren în Polonia după participarea la o conferință desfășurată la Kiev.
Deși situația a generat o operațiune de evacuare, persoanele aflate la bord au scăpat nevătămate. La scurt timp după ce a fost solicitată evacuarea, situația ar fi fost declarată din nou sigură.
Oficialii estoni au rămas blocați la frontieră
Incidentul a afectat și deplasarea unei delegații estoniene. Ministrul eston de Externe, Margus Tsahkna, a anunțat că membri ai echipei sale au rămas blocați la punctul de trecere a frontierei.
Aceștia nu au putut părăsi Ucraina din cauza amenințării reprezentate de dronele rusești.
Ministrul eston de Externe a reacționat la intensificarea atacurilor și la apropierea acestora de teritoriul NATO și al Uniunii Europene.
„Atacurile Rusiei se intensifică și se apropie tot mai mult de NATO și de UE. Și răspunsul nostru trebuie să se intensifice”, a declarat ministrul de Externe.
Frontiera cu Polonia, rută importantă pentru sprijinul destinat Ucrainei
Zona în care au avut loc incidentele are o importanță majoră pentru transporturile către Ucraina. O mare parte din ajutorul militar și umanitar furnizat Ucrainei de statele occidentale ajunge în țară prin punctele de trecere a frontierei cu Polonia.
Atacurile din apropierea frontierei au loc pe fondul unor incidente repetate în statele aflate în vecinătatea Ucrainei. De la începutul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, drone sau fragmente de rachete au ajuns în mod repetat pe teritoriul unor țări vecine.
Printre statele în care au căzut drone sau fragmente de rachete se numără România, Polonia și Republica Moldova.
Atacuri în apropierea punctului de frontieră
Forțele ruse au atacat, duminică dimineață, și zona punctului de control Yahodyn-Dorohusk, de la granița ucraineano-poloneză. În urma atacului, o benzinărie a fost avariată, iar mai multe camioane au luat foc pe partea ucraineană.
Purtătorul de cuvânt al Serviciului de Grăniceri de Stat al Ucrainei (DPSU), Andrii Demchenko, a precizat că infrastructura punctului de trecere a frontierei nu a fost lovită direct. Activitatea punctului de frontieră a fost însă suspendată temporar în timpul alertei de raid aerian. Personalul și călătorii au fost nevoiți să se adăpostească.
Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sîbiha, a afirmat că atacul a vizat punctul de frontieră ucraineano-polonez de la Iahodin.
„Atacurile barbare ale Rusiei împotriva punctului de frontieră ucraineano-polonez de la Iahodin nu reprezintă doar un nou atac asupra frontierelor noastre naţionale”, a scris Andrii Sîbiha pe X.
„Este vorba de terorismul lui Putin, care loveşte direct la porţile UE şi NATO. Barbarii ruşi sunt la porţile voastre, dragi parteneri”, a adăugat ministrul ucrainean.
Informația privind lovirea punctului de frontieră a fost furnizată de partea ucraineană și nu este însoțită, în materialul citat de Reuters, de o confirmare independentă.