Informația bombă care schimbă totul. Consilierul lui Merz și mai mulți oficiali europeni se aflau în trenul lovit de dronă la granița cu Polonia

Publicat 13 sept. 2026, 18:14 Actualizat 13 sept. 2026, 19:35 Sursă n-tv.de

Trenul care circula în apropierea graniței dintre Ucraina și Polonia și care a fost lovit de dronă avea pasageri foarte importanți. Printre persoanele aflate la bord se numărau mai mulți oficiali europeni.

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