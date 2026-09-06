Gheorghe Piperea, la „Culisele Statului Paralel”: „Dacă ne cheamă Grindeanu oficial la discuții, nu vom refuza” — LIVE TEXT

Publicat 6 sept. 2026, 20:56 Actualizat 6 sept. 2026, 22:43 Sursă Realitate Plus

Ediție incendiară «Culisele Statului Paralel», cu Anca Alexandrescu! Trei lideri AUR — profesorul universitar doctor, europarlamentarul Gheorghe Piperea, deputatul Mohammad Murad și președintele fondator Marius Lulea — au prezentat soluțiile suveraniștilor pentru ieșirea din criza provocată de guvernul Bolojan, problemele din propriul partid, precum și despre alternativa care se conturează pentru ieșirea din criză: formarea unui nou guvern sau alegerile anticipate.

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