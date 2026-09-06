Gheorghe Piperea, la „Culisele Statului Paralel”: „Dacă ne cheamă Grindeanu oficial la discuții, nu vom refuza” — LIVE TEXT
Gheorghe Piperea, Marius Lulea, Mohammad Murad
Ediție incendiară «Culisele Statului Paralel», cu Anca Alexandrescu! Trei lideri AUR — profesorul universitar doctor, europarlamentarul Gheorghe Piperea, deputatul Mohammad Murad și președintele fondator Marius Lulea — au prezentat soluțiile suveraniștilor pentru ieșirea din criza provocată de guvernul Bolojan, problemele din propriul partid, precum și despre alternativa care se conturează pentru ieșirea din criză: formarea unui nou guvern sau alegerile anticipate.
Principalele declaratii:
Marius Lulea:
În primul rând, realitatea este că nu se iau decizii în interiorul AUR de către președintele George Simion și ele sunt doar comunicate celorlați membri. Aceasta este realitatea și este și unul dintre motivele pentru care am decis, dacă tot nu contează opinia lui Marius Lulea și deși în câteva rânduri s-a confirmat că ceea ce am afirmat a ieșit ca fiind corect, am considerat că e mai bine să nu validez, prin prezența mea într-o echipă, această echipă care conduce astăzi partidul AUR, această situație.
Eu cunosc cum funcționează lucrurile în zona de politică și partidul AUR nu face excepție. Fiecare încearcă să-și discrediteze adversarii atunci când consideră că persoanele respective sunt adversari, inclusiv în discuțiile private.
Eu am fondat acest partid împreună cu George Simion. Eu cred că direcția partidului AUR trebuie să fie una diferită, o direcție mai puțin radicală, mai puțin populistă, să ne pregătim ca să fim un partid serios, pentru că putem să avem 25%, 35%, 45%. Dar dacă nu există încrederea românilor că putem guverna, ceilalți vor avea 55%, 65%, 75%. Și știu că sunt foarte mulți colegi din Partidul AUR care sunt mulțumiți doar de procente. Procentele au devenit o țintă, pentru că ele oferă funcții pentru acești colegi. Însă pentru mine, Marius Lulea, care nu am candidat și nu mi-am dorit niciodată să am această slăbiciune a unei funcții publice, cred că obiectivul partidului trebuie să fie creșterea prosperității românilor, creșterea încrederii.
Gheorghe Piperea:
Cu toată supărarea pe care am avut-o la data de 10 decembrie 2025, când au fost niște alegeri în partid și s-au votat contra mea, am acceptat ideea că așa este democratic, așa a fost votat, asta este. Nu sunt un dizident, nici vorbă de așa ceva. Și cu atât mai puțin nu sunt aici ca să-l acuz pe George Simion de ceva.
A doua chestiune este o marcă, se pare, a acestui partid: sunt adunate valori în partid, multe valori, începând, de exemplu, cu profesorul Peiu. Și sunt momente decisive, sunt momente importante, sunt momente tensionate în care te-ai aștepta ca măcar pe specialitățile acestui oameni să fie puse niște întrebări. amendamente pe care a ieșit scandalul din lume. Unul dintre amendamente, care este chiar redactat de oameni din partidul nostru, s-a spus clar că este neconstituțional, pe exact acele motive pe care vi le-am explicat aici, că era neclar: ce e ăla partener de viață, cum îl definești. M-aș fi așteptat, având în vedere că eu sunt totuși profesor universitar și sunt profesor de drept, nu de altceva, ar fi trebuit să mă întrebe. Este adevărat însă că am vorbit cu profesorul Peiu și mi-a spus că nu știe cum a ajuns pe amendamentul ăsta. Am vorbit de asemenea cu George și mi-a spus că
Anca Alexandrescu: Stați un pic, domnule Pipera, pentru că a mai fost un accident, dacă tot vorbim de lucrul ăsta. În prima fază, cei de la AUR s-au abținut de la vot, au votat împotrivă, de-abia la Senat au venit și au votat pentru. Adică au fost niște lucruri care s-au întâmplat.
Nici eu nu știu ce s-a întâmplat, dar cred că a explicat-o Peiu suficient de clar încât să nu mai fie acum depus în discuție. Altceva vreau să spun, că partidul AUR este nu un partid de lideri și atât. Nu e partidul liderului, nu se confundă cu liderul. Marile avantaj al acestui partid este că nu este ceva o creație de laborator, cum este, de exemplu, USR, de laborator al Securității, că nu este un partid de sistem.
Este un partid care s-a făcut de la firul ierbii și ăsta este și principalul motiv pentru care am acceptat să-mi pun ștampila de aurist, dacă are și conotație negativă. (...) Eu chiar nu accept niciun fel de ștampile, niciun fel de clișee. Când este vorba despre specialitatea mea și văd că partidul meu greșește, îi spun chestiunea asta.
Și am mai interpretat acest partid ca fiind un partid al oamenilor simpli, al oamenilor care n-au alt sprijin în această societate. Nu e un partid al fiilor de securiști, nu este un partid al celor care au trese pe umăr, este un partid al oamenilor care de exemplu, ca Mohammed Murad, au construit o afacere de la zero și au construit-o și au făcut-o, valorează sute de milioane de euro. Este un partid de oameni care s-au făcut pe ei înșiși.
Mohammed Murad:
Ceea ce a făcut George Simion n-a putut să facă niciun partid, niciun persoană, niciun român, după '90 încoace, ca să fim foarte clari. Dar problema este alta. Timpul îți cere ție să fii mult mai responsabil. În ziua respectivă (când s-a votat pentru guvernul veștea - N.R.) i-am spus de dimineață: George, hai să facem cafea, să ne intâlnim la ora 12 și să declarăm clar că nu suntem cu nimeni, fără să intrăm în tot acel noroi. Eu, toată lumea a văzut că vreau un guvern, vreau să plece Bolojan cu orice preț. recunosc. Vreau să plece Bolojan. De asta am ajuns aici, pentru că cei care conduc azi partide politice, din păcate, aleg oameni alături de ei care sunt de acord cu ei pe linie.
Anca Alexandrescu: Adică spuneți dumneavoastră că toți conducătorii politici își pun niște yesmeni, da? Chiar domnul Lulea, când a venit, ne-a făcut cadou niște cărți scrise de sus și ne arăta niște capitole exact scrise despre politică, el despre narcisism politic, iată că se potrivește cu ce spune domnul Murat.
Anca Alexandrescu: Trebuie AUR să intre la guvernare sau trebuie făcute alegeri anticipate?
Ținta oricărui partid politic este intrarea la guvernare. Și domnul George Simion, eu vă spun că ar fi de acord să intre la guvernare.
Anca Alexandrescu: Dacă PSD-ul mâine vă invită oficial la negocieri pentru formarea unui guvern, ați merge?
Normal. Sigur, nu e decizia mea, că nu fac parte din conducerea partidului. Dar normal, partidul trebuie să se prezinte la negocieri oriunde ar fi acestea și să vină cu agenda clară pe proiect pentru doi-trei ani de zile pentru România. Normal. Dacă nu merge, înseamnă că e o problemă.
Gheorghe Piperea:
Anca Alexandrescu: Dacă v-ar contacta cei de la PSD, să vă invite oficial la negocieri și în primul partid plasat la alegerile din 2024, v-ați duce?
Nici măcar n-am apucat să avem acest gen de discuții cu domnul Grindeanu și domnul Grindeanu a trimis astăzi un mesaj și când se poate declara că n-are ce să discute cu noi. Ca să nu mai vorbim de faptul că domnul Nicușor Dan nu și-a schimbat nici până acum, la patru ani de zile distanță de la moțiunea de cenzură, opinia că n-are ce să discute cu noi. Și unii și alții trimit semnale de genul că ar putea să discute...
Categoric că dacă domnul Grindeanu, care e președintele partidului care a câștigat alegerile în 2024, ar face o invitație oficială la care să participe echipa de negociere, să participe președintele, să participe, nu știu, să participe oameni din Parlament, și așa mai departe. Categoric că așa ceva nu se refuză. Doar că aceste discuții trebuie să fie făcute în văzul tuturor, într-un transparent. Categoric, dar să zic oficial. fără șopârle.
Deci oficial, cu o agendă, cu presa acolo ca să vadă când ne întâlnim și după aceea și care este rezultatul. Rezultatul poate să fie DA, mergem la guvernare împreună sau NU, nu ne înțelegem. Pentru că, de exemplu, nu ne înțelegem cu ei la persoana premierului, nu ne înțelegem cu ei la program, n-ai acceptat nimic din programul nostru și așa mai departe.
Lucrurile sunt cât se poate de simple. Cu condiția aceasta, PSD să renunțe la acest gen de dublu mesaj. Și este dublu mesaj de la Nicușor Dan și de la Grindeanu. Amândoi spun în public: n-avem ce să discutăm cu AUR. Însă unii mai introduc și acest gen de șopârle, care pe mine mă deranjează foarte tare. Mi se pare că este și imoral ce fac.
AUR, în primul rând, și acesta este mai degrabă un mesaj pentru colegii mei de partid, trebuie să-și creeze propria identitate. Mă deranjează foarte tare și este categoric greșită ideea, dar se vehiculează de ani de zile ideea că noi suntem niște pesediști sau niște USR-iști, de sens invers. Nu există nicio posibilitate să pui o ștampilă pe fruntea acestui partid. Pe de altă parte, acest partid trebuie să-și manifeste identitatea acum.
Marius Lulea:
Eu cred că partidul AUR trebuie să discute în mod oficial și public cu toate celelalte partide. Mă refer la cei care au ieșit pe primul loc la alegeri din 2024, din acest motiv am spus. Trebuie să discutăm și cu cei de la PSD, și cu cei de la PNL, și cu cei de la USR, și cu cei de la UDMR, și cu președintele actual. Fie că ne place, nu ne place, noi am avut poziția noastră, anularea alegerilor. A fost anulată. Dar de multe ori în viață se trece pe roșu și viața merge mai departe.
Este o opinie personală, nu este o opinie a partidului. Nu știu partidul, nu cred că are o opinie instituțională a sa. Legat de ce ar trebui să fie făcut. În primul rând nu cred că discuțiile trebuie să se poarte pe funcții: cine să fie ministru, cine să fie vicepremier, cine să fie șef la servicii. Eu cred că avem un plan, un plan de guvernare. Sigur, și eu spun că trebuie să se discute planul de guvernare. Iar planul de guvernare al AUR cuprinde măsuri pentru a aduce România într-o normalitate. Și toată lumea știe de România că fără reforma administrativă nu se poate face acest lucru.
Indiscutabil România se duce spre faliment. Da, dar sunt foarte mulți care spun: dom'le, dar AUR trebuie să stea deoparte acum, pentru că în 2028 va lua peste 40%, poate 45% și va guverna singur. Haideți să vă spun ceva. Este o iluzie povestea aceasta. Există o radicalizare și în favoarea AUR și este o radicalizare împotriva partidului AUR. Este o iluzie. Sigur că poate unii doresc să fim un fel de PRM, să fim permanent în opoziție, speriem pe cineva, ați spus de AfD. AfD este pe scena politică cu mult înaintea partidului AUR și avea o câștigat...
Partidul AUR trebuie să se mute pe o zonă care să permită guvernare. Este exemplul dat de Meloni. (...) Ne-am dus tot în această zonă radicală la un anumit procent. Atenție: procentul din turul doi de a doua oară. Că aceea este o iluzie. A fost un vot împotriva sistemului și un vot de frică.
Anca Alexandrescu. Credeți că și acum cei 40% nu sunt, de fapt, un vot pentru AUR, ci împotriva celor care au condus România?
Este evident. Eu cred că pe mine nu mă interesează să spun aici lucruri frumoase pentru acei 10% radicali care comentează pe rețelele de socializare. Nu mă interesează acest lucru. Pe mine mă interesează ceilalți 90% care trăiesc în realitatea de zi cu zi și înțeleg foarte bine ce se întâmplă. Trebuie ca antreprenorii să aibă încredere că Partidul AUR poate guverna. Trebuie ca profesorii universitari să aibă încredere că Partidul AUR poate guverna. Femeile care se simt amenințate de violența exprimată la vârful AUR, în spațiul public, doamnele nu-și doresc așa ceva. Își doresc niște oameni ca să guverneze. Și de aceea spun că iluzia aceasta vândută că s-a mai fost odată la 35% prin 2023.
Citește și
- 22:35CSAT, convocat la Cotroceni de Nicușor Dan. Pe ordinea de zi se află și evaluarea implementării programului SAFE
- 20:42George Simion, Dan Dungaciu, Petrișor Peiu și alți lideri AUR, în vizită la Muntele Athos
- 17:24Siegfried Mureșan, poză braț la braț cu Oana Gheorghiu. Cum o laudă „premierul lui Bolojan” pe ONG-ista din guvern
- 16:11Ora 20:55, ediție incendiară „Culisele Statului Paralel”, cu Anca Alexandrescu. Europarlamentarul Gheorghe Piperea, deputatul Mohammad Murad și Marius Lulea
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News