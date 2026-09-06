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Politica· 2 min citire
Ana Maria Păcuraru: Tensiunile dintre SUA și Iran au reizbucnit, atacuri în rafală
Publicat6 sept. 2026, 12:56
SursăRealitatea PLUS
Tensiunile dintre Statele Unite și Iran au reizbucnit pe mare. Trei petroliere iraniene au fost distruse de forțele americane în Golf, într-o ripostă la atacurile cu rachete lansate de Teheran asupra unor nave militare ale Statelor Unite.
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