Ana Maria Păcuraru: Tensiunile dintre SUA și Iran au reizbucnit, atacuri în rafală

Publicat 6 sept. 2026, 12:56 Sursă Realitatea PLUS

Tensiunile dintre Statele Unite și Iran au reizbucnit pe mare. Trei petroliere iraniene au fost distruse de forțele americane în Golf, într-o ripostă la atacurile cu rachete lansate de Teheran asupra unor nave militare ale Statelor Unite.

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