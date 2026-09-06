Realitatea.NET
Politica· 2 min citire

Ana Maria Păcuraru: Tensiunile dintre SUA și Iran au reizbucnit, atacuri în rafală

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat6 sept. 2026, 12:56
SursăRealitatea PLUS

Tensiunile dintre Statele Unite și Iran au reizbucnit pe mare. Trei petroliere iraniene au fost distruse de forțele americane în Golf, într-o ripostă la atacurile cu rachete lansate de Teheran asupra unor nave militare ale Statelor Unite.

„Ieri, Iranul a tras rachete către 2 nave militare americane din zonă. Rachetele n-au nimerit, americanii le-au evitat, și n-a fost absolut nimeni rănit.

Dar SUA au răspuns dur, au scufundat și distrus 3 vapoare petroliere iraniene, practic regula pe care a stabilit-o Trump este simplă: dacă Iranul lovește o navă americană, America distruge de una și jumătate, mai mult, vapoare cu petrol iraniene.

De asta au fost lovite 3 tancuri acum, nu 2. Mesajul este: loviți-ne, plătiți mai scump. De ce contează petrolul? Pentru că știm, Iranul este deja la limită, nu mai reușește să vândă petrol prin strâmtoarea Ormuz către China, cel mai mare client al lui, pentru că americanii au blocat zona.

Oficialii iranieni au recunoscut chiar că țării îi mai rămân doar vreo 2 luni de combustibil, deci fiecare vapor distrus este o rană suplimentară la o economie care oricum se sufocă.

Iranul a reacționat furios, numind atacul crimă de război, și amenințând cu răspunsuri mai severe dacă America continuă. Practic, suntem într-o spirală: cu cât Iranul lovește mai tare, cu atât America îi distruge mai mult din flota de petrol, singura sursă de bani pe care o mai are Teheranul.”, a transmis Ana Maria Păcuraru la Realitatea PLUS.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

ana maria pacurarusuairan

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Politica

Mai Multe