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Sorin Ilieșiu, despre acuzele la adresa lui Pahonțu: Acuzatorii publici nu au citit dosarele Revoluției

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Scris deRealitatea.NET
Publicat6 sept. 2026, 09:39
SursăRealitatea PLUS

Sorin Ilieșiu a dezvăluit în exclusivitate la Realitatea PLUS faptul că fostul general Lucian Pahonțu nu are nicio legătură cu dosarele revoluției, iar numele său nu apare acolo. Totul vine după atacurile lansate asupra sa în ziua în care Dominic Fritz a pierdut mandatul de primar al Timișoarei.

Oamenii aceștia care îl acuză pe generalul Pahonțu timp de 36 de ani nu au scos un cuvânt despre faptul că în acești 36 de ani nu au fost finalizate dosarele Revoluției și ale Mineriadei.

Și brusc faci un proces de conștiință unui om care nu apare deloc, nici în rechizitoriul dosarului Revoluției, nici în cel al Mineriadei. Și vreau să vă spun că eu am citit toate versiunile rechizitoriilor de la dosarul revoluției.

Nu l-am găsit nicăieri pe domnul Pahonțu. Acești acuzatori publici nu au avut bunăvoința și gestul minim să-l citească rechizitoriile procurorilor.

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