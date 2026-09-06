Sorin Ilieșiu, despre acuzele la adresa lui Pahonțu: Acuzatorii publici nu au citit dosarele Revoluției

Publicat 6 sept. 2026, 09:39 Sursă Realitatea PLUS

Sorin Ilieșiu a dezvăluit în exclusivitate la Realitatea PLUS faptul că fostul general Lucian Pahonțu nu are nicio legătură cu dosarele revoluției, iar numele său nu apare acolo. Totul vine după atacurile lansate asupra sa în ziua în care Dominic Fritz a pierdut mandatul de primar al Timișoarei.

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