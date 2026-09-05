Cinci hoteluri din Saturn, închise temporar de Protecția Consumatorilor. Amenzi de aproape 400.000 de lei

Scris de Darius Stănescu Publicat: 5 sept. 2026, 16:09

Cinci hoteluri din stațiunea Saturn au primit interdicție temporară de funcționare, după controalele desfășurate în această săptămână de Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța. Inspectorii au descoperit probleme de igienă, condiții necorespunzătoare de cazare și deficiențe în spațiile de preparare și servire a alimentelor.

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