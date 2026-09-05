Cinci hoteluri din Saturn, închise temporar de Protecția Consumatorilor. Amenzi de aproape 400.000 de lei

Cinci hoteluri din stațiunea Saturn au primit interdicție temporară de funcționare, după controalele desfășurate în această săptămână de Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța. Inspectorii au descoperit probleme de igienă, condiții necorespunzătoare de cazare și deficiențe în spațiile de preparare și servire a alimentelor.
Potrivit șefului CJPC Constanța, Horia Constantinescu, comisarii au verificat 53 de operatori economici din județ. În urma acțiunilor, au fost aplicate sancțiuni de aproape 400.000 de lei, iar produse neconforme în valoare de peste 27.800 de lei au fost scoase definitiv de la comercializare.
Totodată, 12 operatori au avut activitatea suspendată temporar până la eliminarea neregulilor constatate.
Hotelurile vizate în stațiunea Saturn
Măsura suspendării temporare a serviciilor a fost luată în cazul următoarelor unități de cazare din Saturn:
Hotel Neko, administrat de SC Ami Holidays SRL
Hotel Cupidon, administrat de SC Hotel Cupidon SRL
Hotel Cleopatra, administrat de SC Universal Mangalia SRL
Hotel Narcis, administrat de SC Universal Mangalia SRL
Hotel Mureș, administrat de SC Coral Holiday SRL
Hotelul Neko a ajuns în atenția autorităților după ce zeci de turiști au avut nevoie de îngrijiri medicale. Inspectorii au găsit, conform CJPC, deficiențe importante în blocul alimentar. Pe lângă suspendarea temporară a activității, autoritatea a dispus retragerea produselor neconforme și restituirea banilor pentru serviciile plătite de persoanele afectate.
Ce nereguli au găsit inspectorii
În camerele și spațiile de cazare, comisarii au identificat saltele uzate sau pătate, lenjerii deteriorate, perne fără protecție, mobilier degradat și elemente de pat cu urme de mucegai. Au mai fost semnalate pereți, uși și tocuri afectate de uzură, instalații sanitare oxidate și lipsa covorașelor antiderapante în unele băi.
Verificările au scos la iveală și aparate de aer condiționat neigienizate, plase de insecte lipsă ori deteriorate, mochete pătate, precum și probleme la unele instalații electrice. În anumite situații, operatorii funcționau fără toate autorizațiile necesare, inclusiv cele privind securitatea la incendiu.
Probleme serioase au fost descoperite și în bucătării, restaurante și baruri. Inspectorii au constatat nerespectarea temperaturilor de păstrare a alimentelor, preparate ținute în condiții necorespunzătoare, echipamente murdare sau degradate, spații neigienizate și depozitarea incorectă a unor produse.
De asemenea, au fost găsite situații în care traseul aprovizionării cu alimente se intersecta cu cel de evacuare a deșeurilor, fără o zonă de separare. Au fost semnalate și băuturi depozitate direct pe podea sau lăsate în bătaia soarelui.
Controale extinse după cazul turiștilor ajunși la spital
Horia Constantinescu a anunțat că președintele ANPC, Csaba Lajos Békési, a cerut extinderea verificărilor la hotelurile, restaurantele și alte unități turistice din zonă. Echipele de control au urmărit cu prioritate operatorii reclamați de turiști, inclusiv prin recenzii negative legate de curățenie, mâncare, cazare și siguranță.
Au fost controlate inclusiv piscinele, plajele și zonele de agrement. În aceste spații, inspectorii au găsit echipamente care nu puteau fi utilizate în siguranță, două tobogane cu probleme de stabilitate și saltele de plajă neigienizate.
Activitatea unităților sancționate poate fi reluată numai după remedierea tuturor deficiențelor și după îndeplinirea condițiilor impuse de legislație.