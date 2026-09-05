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Moaștele Sfintei Ana ajung pentru prima dată în România: pelerinaj istoric în București

Moaștele Sfintei Ana (foto: pr. Silviu Cluci/Doxologia)

Moaștele Sfintei Ana (foto: pr. Silviu Cluci/Doxologia)

Emanuel Focșan
Scris deEmanuel Focșan
Publicat5 sept. 2026, 12:46
Actualizat5 sept. 2026, 12:53

Pelerinaj istoric în Capitală timp de cinci zile! Sfânta Ana, mama Maicii Domnului și bunica lui Iisus Hristos, ajunge pentru prima dată în România la Biserica "Sfântul Gheorghe Nou" din Capitală. Evenimentul are loc cu ocazia canonizării locale a Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu, soția marelui domnitor-martir.

Moaștele Sfintei Ana sunt păstrate în mod obișnuit în Grecia, iar aducerea lor în România reprezintă un moment rar și cu o puternică încărcătură religioasă. Patriarhia Română a confirmat că relicvele vor fi expuse pentru închinare timp de 5 zile, între 5 și 10 septembrie 2026, conform agenției de știri Basilica.

Care este programul pelerinajului

Racla va fi întâmpinată sâmbătă, în jurul orei 18:00, în pridvorul bisericii, după care va fi săvârșită o slujbă de Te Deum. De la ora 18:30 va fi oficiat Acatistul Sfinților Părinți Ioachim și Ana, iar la ora 19:00 va începe Vecernia.

În perioada 6-10 septembrie, Biserica „Sfântul Gheorghe” – Nou va fi deschisă zilnic pentru închinare între orele 07:00 și 22:00.

Duminică, 6 septembrie 2026

08:30 – Acatistul Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu;
09:00 – Slujba Utreniei;
10:00 – Sfânta Liturghie;
22:30 – Slujba Privegherii urmată de Sfânta Liturghie.

Luni, 7 septembrie 2026

10:00 – Acatistul Sfinților Martiri Brâncoveni;
18:00 – Acatistul Nașterii Maicii Domnului;
18:30 – Slujba Vecerniei dedicată praznicului Nașterii Maicii Domnului.

Marți, 8 septembrie 2026

09:00 – Slujba Utreniei;
10:00 – Sfânta Liturghie dedicată praznicului Nașterii Maicii Domnului;
18:00 – Slujba Privegherii dedicată praznicului Sfinților Părinți Ioachim și Ana.

Miercuri, 9 septembrie 2026

08:30 – Acatistul Sfinților Părinți Ioachim și Ana;
09:00 – Sfânta Liturghie din ziua prăznuirii Sfinților Părinți Ioachim și Ana;
17:00 – Taina Sfântului Maslu;
19:00 – Slujba Vecerniei.

Ce măsuri organizatorice au fost transmise

Autoritățile au fost anunțate măsuri de ordine publică, delimitarea traseelor și suplimentarea echipelor de voluntari. Evenimentul este monitorizat în timp real, iar accesul va fi organizat pe intervale pentru a evita aglomerația.

De ce este un moment istoric

Aducerea moaștelor Sfintei Ana în România marchează o premieră absolută și întărește legăturile spirituale dintre Biserica Ortodoxă Română și cea din Grecia. Pentru credincioși, este o ocazie unică de a se închina la relicvele uneia dintre cele mai importante figuri din tradiția creștină.

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