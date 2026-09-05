Moaștele Sfintei Ana ajung pentru prima dată în România: pelerinaj istoric în București

Publicat 5 sept. 2026, 12:46 Actualizat 5 sept. 2026, 12:53

Pelerinaj istoric în Capitală timp de cinci zile! Sfânta Ana, mama Maicii Domnului și bunica lui Iisus Hristos, ajunge pentru prima dată în România la Biserica "Sfântul Gheorghe Nou" din Capitală. Evenimentul are loc cu ocazia canonizării locale a Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu, soția marelui domnitor-martir.

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