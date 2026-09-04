Radare fixe pe DN1. De la ce distanță „te iau” noile camere inteligente

Noile radare fixe montate de CNAIR la intrarea în localități măsoară viteza mașinilor de la distanță și o afișează pe panouri LED. Proiectul urmărește reducerea riscului de accidente prin avertizarea vizuală directă a șoferilor care depășesc limita legală.
Pe drumurile naționale din România, în special pe sectoarele aglomerate precum DN1, au apărut noi dispozitive pentru monitorizarea vitezei la intrarea în localități. Deși mulți conducători auto le confundă cu echipamentele folosite de Poliția Rutieră pentru aplicarea sancțiunilor, aceste tehnologii au un rol strict preventiv și funcționează pe principii complet diferite.
Cum funcționează noile radare locale și de la ce distanță detectează mașinile
Sistemele instalate de CNAIR la intrările în localități folosesc un fascicul de raze pentru a măsura viteza vehiculelor aflate în mișcare. Rază de acțiune a acestor dispozitive este de aproximativ 100 de metri.
Valoarea înregistrată este transmisă instantaneu către un panou LED suspendat deasupra carosabilului. În funcție de încadrarea în limita legală, panoul afișează valoarea vitezei însoțită de un emoticon de culoare verde sau roșie, oferind un feedback vizual imediat șoferului.
Fără amenzi sau camere video: Datele șoferilor nu sunt stocate
Spre deosebire de camerele conectate la viitorul sistem e-SIGUR, proiectat pentru amenzile automate ale Poliției Române, radarele de calmare a traficului nu stochează informații personale:
Nu identifică vehiculul: Dispozitivele nu înregistrează numărul de înmatriculare și nu efectuează fotografii sau filmări video.
Nu emit sancțiuni: Datele despre depășirea vitezei nu sunt transmise organelor de poliție, scopul fiind exclusiv responsabilizarea conducătorului auto.
Nu identifică persoana de la volan: Echipamentul măsoară doar viteza obiectului în mișcare pe o distanță determinată.
Ce sunt „insulele de calmare a traficului” și unde au fost amplasate
Aceste radare cu afișaj electronic fac parte dintr-un pachet integrat denumit „insulă de calmare a traficului”. Pe lângă panoul LED, o astfel de zonă de siguranță include covoare rutiere cu aderență ridicată și benzi rezonatoare menite să atragă atenția șoferilor că urmează un sector de drum cu risc crescut.
Până în prezent, prin intermediul unui proiect finanțat din fonduri europene, au fost deja instalate 138 de astfel de sisteme dintr-un total planificat de 145 de unități la nivel național.
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