Radare fixe pe DN1. De la ce distanță „te iau” noile camere inteligente

Scris de Iulian Budusan Publicat: 4 sept. 2026, 20:32

Noile radare fixe montate de CNAIR la intrarea în localități măsoară viteza mașinilor de la distanță și o afișează pe panouri LED. Proiectul urmărește reducerea riscului de accidente prin avertizarea vizuală directă a șoferilor care depășesc limita legală.

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