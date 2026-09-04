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România, cel mai mare exod de după Revoluție

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Scris deRealitatea.NET
Publicat4 sept. 2026, 19:15
Actualizat4 sept. 2026, 19:19
SursăRealitatea PLUS

România se confruntă cu cel mai mare exod de după revoluție încoace! Aproape 55.000 de persoane au plecat definitiv din țară doar anul trecut, iar anul acesta numărul ar putea fi și mai mare.

Exodul românilor în străinătate

Ianuarie – septembrie 2026: 55.000 de aplicări pentru joburi în afara țării

2025: 54.966 de persoane plecate definitiv

2024: 51.062 de persoane plecate definitiv

2023: 48.612 de persoane plecate definitiv

2021: 34.341 de persoane plecate definitiv

2018: 27.229 de persoane plecate definitiv

2016: 22.807 de persoane plecate definitiv

2014: 11.251 de persoane plecate definitiv

1992: 31.152 de persoane plecate definitiv

1991: 44.160 de persoane plecate definitiv

1990: 96. 929 de persoane plecate definitiv

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