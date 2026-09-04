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Social· 1 min citire
România, cel mai mare exod de după Revoluție
Publicat4 sept. 2026, 19:15
Actualizat4 sept. 2026, 19:19
SursăRealitatea PLUS
România se confruntă cu cel mai mare exod de după revoluție încoace! Aproape 55.000 de persoane au plecat definitiv din țară doar anul trecut, iar anul acesta numărul ar putea fi și mai mare.
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