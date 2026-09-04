România, cel mai mare exod de după Revoluție

Publicat 4 sept. 2026, 19:15 Actualizat 4 sept. 2026, 19:19 Sursă Realitatea PLUS

România se confruntă cu cel mai mare exod de după revoluție încoace! Aproape 55.000 de persoane au plecat definitiv din țară doar anul trecut, iar anul acesta numărul ar putea fi și mai mare.

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