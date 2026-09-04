20 de grădinițe din Constanța, vizate de o măsură a Protecției Consumatorilor. Pătuțurile copiilor s-ar deforma sub greutate

Scris de Realitatea.NET Publicat: 4 sept. 2026, 16:57

Serviciul de odihnă al copiilor a fost oprit temporar în cazul a 20 de grădinițe din municipiul Constanța, după ce inspectorii Protecției Consumatorilor au identificat probleme la unele dintre pătuțurile folosite în unitățile de învățământ preșcolar. Potrivit CJPC Constanța, suprafața flexibilă a mobilierului se deformează sub greutatea copiilor, aceștia ajungând să doarmă pe o suprafață curbată.

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