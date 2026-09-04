20 de grădinițe din Constanța, vizate de o măsură a Protecției Consumatorilor. Pătuțurile copiilor s-ar deforma sub greutate

Serviciul de odihnă al copiilor a fost oprit temporar în cazul a 20 de grădinițe din municipiul Constanța, după ce inspectorii Protecției Consumatorilor au identificat probleme la unele dintre pătuțurile folosite în unitățile de învățământ preșcolar. Potrivit CJPC Constanța, suprafața flexibilă a mobilierului se deformează sub greutatea copiilor, aceștia ajungând să doarmă pe o suprafață curbată.
Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța susține că situația a fost identificată în urma unor controale desfășurate în ultimele săptămâni, însă problema mobilierului destinat odihnei copiilor fusese semnalată cu mult timp înainte, arată news.ro.
Șeful CJPC Constanța, Horia Constantinescu, afirmă că măsura nu a fost luată în grabă, autoritățile solicitând anterior opinii de specialitate cu privire la eventualele efecte ale utilizării acestor pătuțuri.
Pătuțurile s-ar deforma sub greutatea copiilor
Potrivit reprezentanților Protecției Consumatorilor, verificările au arătat că suprafața flexibilă a anumitor pătuțuri își modifică forma atunci când copiii se așază pe ele.
În aceste condiții, cei mici ar ajunge să se odihnească pe o suprafață curbată, inclusiv în poziții precum pe burtă sau pe lateral.
Horia Constantinescu a subliniat că problema nu a fost identificată doar în documentele referitoare la mobilier, ci observată direct în timpul controalelor efectuate în grădinițe.
CJPC a cerut opinii de la specialiști
Înainte de dispunerea măsurilor, Protecția Consumatorilor Constanța a solicitat puncte de vedere din partea unor instituții și organisme de specialitate.
Potrivit șefului CJPC Constanța, răspunsurile primite de la Institutul Național de Sănătate Publică și Asociația pentru Ortopedie și Traumatologie Pediatrică au confirmat necesitatea analizării problemei.
Specialiștii ar fi evaluat inclusiv posibilele consecințe ale folosirii în mod repetat a unor suprafețe de odihnă necorespunzătoare asupra poziției corpului și dezvoltării aparatului locomotor al copiilor.
În urma acestor puncte de vedere, CJPC Constanța a decis că situația nu mai poate fi tratată doar ca o problemă administrativă.
Horia Constantinescu spune că problema a fost discutată și cu Primăria Constanța
Șeful Protecției Consumatorilor Constanța a afirmat că a discutat anterior despre existența acestor pătuțuri și despre necesitatea înlocuirii lor cu primarul municipiului Constanța, Vergil Chițac.
Potrivit lui Constantinescu, în ciuda semnalărilor, în unele unități copiii au continuat să folosească același tip de mobilier.
Mai mult, acesta susține că au fost achiziționate în continuare produse similare, deși anumite documentații aferente achizițiilor ar fi indicat standarde pentru produse destinate utilizării în mediul casnic.
Produsele destinate uzului domestic, folosite în grădinițe
Una dintre problemele ridicate de șeful CJPC Constanța vizează diferența dintre utilizarea domestică și cea instituțională.
Pătuțurile în cauză sunt folosite în grădinițe într-un regim colectiv, zilnic și repetat, ceea ce, potrivit autorității, trebuie luat în calcul atunci când este stabilită adecvarea mobilierului pentru copii.
Horia Constantinescu a atras atenția că existența unui certificat sau a unei declarații de conformitate nu înseamnă automat că produsul poate fi utilizat în orice condiții sau pentru orice destinație.
De asemenea, faptul că un produs este nou nu garantează, în sine, că acesta este potrivit pentru orice tip de utilizare.
Ce prevăd normele privind mobilierul din grădinițe
Șeful CJPC Constanța a făcut referire și la normele aprobate prin ordin al ministrului Sănătății, potrivit cărora mobilierul din unitățile pentru copii trebuie să fie adaptat vârstei și dezvoltării fizice a acestora.
De asemenea, mobilierul trebuie să țină cont de specificul activităților desfășurate și de destinația încăperilor.
Potrivit explicațiilor oferite de reprezentantul CJPC, dotările trebuie să respecte caracteristicile tehnice corespunzătoare vârstei copiilor și destinației pentru care sunt utilizate.
20 de grădinițe nu mai pot folosi temporar mobilierul considerat necorespunzător
În urma controalelor și după analizarea punctelor de vedere solicitate, CJPC Constanța a dispus oprirea temporară a serviciului de odihnă al copiilor în cazul a 20 de grădinițe.
Măsura vizează utilizarea pătuțurilor considerate necorespunzătoare, iar unitățile de învățământ trebuie să găsească soluții pentru ca problema mobilierului destinat somnului copiilor să fie remediată.
Decizia poate genera dificultăți pentru grădinițe și nemulțumiri în rândul părinților, însă Protecția Consumatorilor susține că siguranța și sănătatea copiilor trebuie să primeze.
CJPC cere Primăriei să explice cum au fost gestionate solicitările de finanțare
Horia Constantinescu a anunțat că va solicita Primăriei Constanța informații privind situația mobilierului din unitățile de învățământ preșcolar.
CJPC vrea să afle câte grădinițe au cerut bani pentru înlocuirea sau achiziționarea mobilierului destinat odihnei copiilor, când au fost transmise solicitările, ce sume au fost cerute și ce răspuns a primit fiecare unitate.
De asemenea, autoritatea dorește să afle ce fonduri au fost alocate efectiv și ce măsuri au fost luate după semnalarea problemelor.
„Ce s-a făcut concret pentru ca acești copii să nu mai doarmă în aceleași condiții?”
Protecția Consumatorilor intenționează să verifice și demersurile întreprinse după primele sesizări referitoare la mobilier.
Potrivit lui Horia Constantinescu, vor fi solicitate informații despre verificările realizate, măsurile adoptate și situația actuală a grădinițelor în care pătuțurile trebuie înlocuite.
Reprezentantul CJPC a precizat că scopul demersului este, în primul rând, clarificarea modului în care a fost gestionată problema după ce aceasta a fost semnalată.