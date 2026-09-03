Inspector ANAF Timișoara, anchetat de DNA. Ar fi cerut 1,5 milioane de euro pentru o rambursare de TVA de 21 de milioane de lei

Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 sept. 2026, 20:24

Un inspector superior din cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Timișoara este anchetat de procurorii DNA într-un dosar de trafic de influență. Potrivit anchetatorilor, acesta ar fi acceptat promisiunea de a primi 1,5 milioane de euro pentru a interveni pe lângă alți funcționari ANAF în vederea aprobării unei rambursări de TVA de aproximativ 21 de milioane de lei.

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