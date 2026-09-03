Inspector ANAF Timișoara, anchetat de DNA. Ar fi cerut 1,5 milioane de euro pentru o rambursare de TVA de 21 de milioane de lei

Un inspector superior din cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Timișoara este anchetat de procurorii DNA într-un dosar de trafic de influență. Potrivit anchetatorilor, acesta ar fi acceptat promisiunea de a primi 1,5 milioane de euro pentru a interveni pe lângă alți funcționari ANAF în vederea aprobării unei rambursări de TVA de aproximativ 21 de milioane de lei.
Direcția Națională Anticorupție a anunțat joi că a dispus începerea urmăririi penale și măsura controlului judiciar pentru 60 de zile în cazul lui Ion-Dacian Crainic, inspector superior în cadrul D.G.R.F.P. Timișoara.
În același dosar sunt cercetați un om de afaceri, administrator al unei societăți comerciale, și o altă persoană fără calitate specială. Procurorii îi suspectează de trafic de influență, cumpărare de influență și complicitate la trafic de influență, în funcție de rolul atribuit fiecăruia.
DNA: Promisiunea de 1,5 milioane de euro ar fi fost acceptată în decembrie 2025
Potrivit procurorilor anticorupție, la 4 decembrie 2025, Ion-Dacian Crainic ar fi acceptat direct propunerea unui om de afaceri, identificat în comunicatul DNA prin inițialele C.G., de a primi 1,5 milioane de euro.
În schimbul banilor, inspectorul ar fi promis că își va folosi influența pe lângă funcționarii competenți din cadrul ANAF Timișoara pentru ca aceștia să aprobe o cerere de rambursare a TVA în valoare de aproximativ 21 de milioane de lei.
Conform anchetatorilor, suma urma să fie disimulată prin intermediul unor contracte de prestări servicii sau de management.
DNA susține că înțelegerea ar fi fost reluată la 19 decembrie 2025. La acel moment, Crainic ar fi precizat că din cei 1,5 milioane de euro urma să păstreze 1 milion de euro pentru el și complicele său, în timp ce 500.000 de euro ar fi revenit funcționarilor despre care ar fi lăsat să se înțeleagă că puteau influența soluționarea cererii.
O a doua presupusă intervenție, pentru alte 100.000 de euro
Ancheta DNA vizează și o altă situație în care inspectorul ANAF ar fi acceptat o promisiune financiară.
Procurorii afirmă că, la 9 martie 2026, Ion-Dacian Crainic ar fi acceptat indirect, prin intermediul unei persoane identificate cu inițialele V.A., o nouă ofertă din partea aceluiași om de afaceri.
De această dată ar fi fost vorba despre 100.000 de euro, promisiune care, potrivit DNA, ar fi fost reiterată la 18 martie 2026.
În schimb, inspectorul ar fi urmărit să determine funcționari competenți din cadrul ANAF Timișoara să soluționeze favorabil mai multe solicitări ale societății comerciale reprezentate în fapt de omul de afaceri.
Miza: redobândirea codului de TVA și o rambursare de 5 milioane de lei
Conform anchetatorilor, presupusa intervenție ar fi vizat, în această a doua situație, atât redobândirea codului de TVA, cât și aprobarea unei rambursări de TVA în valoare de aproximativ 5 milioane de lei.
DNA susține că plata banilor ar fi urmat să fie mascată prin contracte de prestări servicii sau prin contracte de consultanță în domeniul fondurilor europene.
Procurorii continuă verificările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor și a rolului exact avut de persoanele cercetate în acest dosar.
Inspectorul ANAF nu mai poate exercita funcția pe durata controlului judiciar
Pe perioada celor 60 de zile de control judiciar, inculpații trebuie să respecte mai multe obligații stabilite de procurori.
Printre acestea se află interdicția de a lua legătura, direct sau indirect, cu persoanele indicate în ordonanțele emise în cauză, precum și interdicția de a părăsi teritoriul României.
În cazul lui Ion-Dacian Crainic a fost stabilită și o măsură suplimentară: acesta nu poate exercita funcția de angajat în cadrul ANAF – Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara pe durata controlului judiciar.
Ancheta este în desfășurare, iar acuzațiile formulate de procurori urmează să fie analizate în cadrul procedurilor judiciare. Persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile prevăzute de lege, inclusiv de prezumția de nevinovăție.