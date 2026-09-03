Nicușor Dan, după ședința CSM: „Societatea așteaptă un guvern. E momentul să tranșăm problema”

Apariție neașteaptată a președintelui Nicușor Dan la ședința Consiliului Superior al Magistraturii, întrucât vizita nu se afla în agenda sa. Șeful statului a participat la numirea procurorilor care urmează să investigheze infracțiunile de corupție săvârșite de magistrați. Acesta a atras atenția asupra deficitului major de personal din cadrul structurii speciale a Parchetului General.
Potrivit acestuia, structura din cadrul Parchetului General funcționează în prezent cu numai trei procurori, deși schema prevede 14 posturi. În ședința de joi au mai fost propuși doi procurori pentru această activitate. De asemenea, un procuror a fost propus pentru Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța.
Nicușor Dan: Suspiciunile de corupție afectează încrederea în stat
Nicușor Dan a insistat că investigarea eficientă a suspiciunilor de corupție din sistemul judiciar este esențială pentru credibilitatea instituțiilor publice. El a arătat că problema apare și în recentul raport al Comisiei Europene privind statul de drept.
Sunt mai multe subiecte pe ordinea de zi. Eu am venit doar pentru punctul 1, care se referă la procurorii pe care Parchetul General îi propune pentru investigarea infracțiunilor de corupție săvârșite de magistrați. Aici avem un deficit de procurori la secția specială din cadrul Parchetului General. Avem doar 3 din 14; azi au mai fost propuși 2. Au mai fost propuși unul la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța.
Și e important, pentru că e un subiect important pentru că suspiciunea de infracțiune, chiar în gen în rândul magistraților, deteriorează și afectează încrederea românilor în chiar statul român. Deci e important să tranșăm administrativ chestiunea asta.
Este și parte din raportul pe statul de drept recent al Comisiei Europene. Și ce am mai spus în sală: am mai spus că această activitate trebuie dusă cu celeritate și cu echilibru. De aceea e important să fie procurori cu experiență și cu o probitate morală incontestabilă, astfel încât să rezolvăm problema asta de suspiciune.
Despre formarea noului guvern
La final, Nicușor Dan a vorbit și despre negocierile pentru formarea unui nou Guvern, afirmând că societatea așteaptă o decizie în zilele următoare. El a explicat că discuțiile au existat în această perioadă, însă procesul a fost îngreunat de vacanța parlamentară și de necesitatea unui vot fizic în Parlament.
Aici am venit doar pentru punctul 1, de pe ordinea de zi al ședinței CSM-ului. În zilele următoare, evident că societatea așteaptă să avem un guvern. Au existat discuții în toată această perioadă. Nu am acționat prea mult, pentru că mulți parlamentari erau în vacanță și, după cum știți, trebuie un vot fizic. Dar e momentul să tranșăm problema.