Nicușor Dan, după ședința CSM: „Societatea așteaptă un guvern. E momentul să tranșăm problema”

Publicat 3 sept. 2026, 12:57 Actualizat 3 sept. 2026, 12:58

Apariție neașteaptată a președintelui Nicușor Dan la ședința Consiliului Superior al Magistraturii, întrucât vizita nu se afla în agenda sa. Șeful statului a participat la numirea procurorilor care urmează să investigheze infracțiunile de corupție săvârșite de magistrați. Acesta a atras atenția asupra deficitului major de personal din cadrul structurii speciale a Parchetului General.

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