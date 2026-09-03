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Politica· 1 min citire
Antonio Costa, primit de Nicușor Dan la Cotroceni. În scurt timp, declarații de presă comune
Antonio Costa și Nicușor Dan
Publicat3 sept. 2026, 10:40
Actualizat3 sept. 2026, 10:41
Președintele Nicușor Dan l-a primit joi, la Palatul Cotroceni, pe Antonio Costa, președintele Consiliului European. Înaltul oficial face azi o serie de vizite în regiune: după escala în București, urmează opriri și în Bulgaria, respectiv Grecia.
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