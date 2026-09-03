Antonio Costa, primit de Nicușor Dan la Cotroceni. În scurt timp, declarații de presă comune

Publicat 3 sept. 2026, 10:40 Actualizat 3 sept. 2026, 10:41

Președintele Nicușor Dan l-a primit joi, la Palatul Cotroceni, pe Antonio Costa, președintele Consiliului European. Înaltul oficial face azi o serie de vizite în regiune: după escala în București, urmează opriri și în Bulgaria, respectiv Grecia.

Distribuie articolul