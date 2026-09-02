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Politica· 2 min citire
Comisia Europeană cere clarificări României privind ”amendamentul Fritz”. Ce se întâmplă cu cele 770 de milioane de euro din PNRR
FOTO: Arhivă
Publicat2 sept. 2026, 18:34
SursăRealitatea PLUS
Comisia Europeană a solicitat autorităților române clarificări cu privire la noua lege a integrității și, în special, la „amendament Fritz”, adoptat cu voturile PSD și AUR. Bruxelles-ul vrea să afle cum poate produce efecte retroactive prevederea și dacă aceasta respectă angajamentele asumate de România prin PNRR.
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