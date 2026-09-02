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Politica· 1 min citire

Nicușor Dan, față în față cu Antonio Costa la Cotroceni. Președintele Consiliului European vine joi la București

FOTO: Administrația Prezidențială

FOTO: Administrația Prezidențială

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 2 sept. 2026, 16:51

Președintele României, Nicușor Dan, îl va primi joi, la Palatul Cotroceni, pe președintele Consiliului European, Antonio Costa. Cei doi oficiali vor avea convorbiri tete-a-tete și discuții oficiale, iar întâlnirea se va încheia cu o conferință de presă comună.

Antonio Costa, primit la Palatul Cotroceni

Potrivit Administrației Prezidențiale, Antonio Costa va fi întâmpinat de Nicușor Dan în Holul de Onoare al Palatului Cotroceni. După ceremonia de primire, cei doi oficiali vor avea o întâlnire tete-a-tete, urmată de convorbiri oficiale.

La finalul discuțiilor, președintele României și președintele Consiliului European vor susține o conferință de presă comună.

Vizita lui Antonio Costa la București face parte dintr-un turneu regional. Potrivit agendei oficiale, președintele Consiliului European va merge joi și în Bulgaria și Grecia.

La Sofia, oficialul va fi primit de președintele bulgar, Rumen Radev, iar la Atena va avea o întrevedere cu premierul elen, Kyriakos Mitsotakis.

Antonio Costa: ”România este un element cheie pentru securitatea europeană”

Antonio Costa a mai vizitat Bucureștiul în septembrie anul trecut. La acel moment, președintele Consiliului European declara că România reprezintă ”un element cheie pentru securitatea europeană”.

La rândul său, președintele Nicușor Dan aprecia că vizita oficialului european în România reprezintă ”o dovadă a solidarității europene”.

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