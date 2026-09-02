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Politica· 1 min citire
Nicușor Dan, față în față cu Antonio Costa la Cotroceni. Președintele Consiliului European vine joi la București
FOTO: Administrația Prezidențială
Președintele României, Nicușor Dan, îl va primi joi, la Palatul Cotroceni, pe președintele Consiliului European, Antonio Costa. Cei doi oficiali vor avea convorbiri tete-a-tete și discuții oficiale, iar întâlnirea se va încheia cu o conferință de presă comună.
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