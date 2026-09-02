USR, plângere în Parlamentul European împotriva României. Fritz, în centrul scadalului

Europarlamentarii USR sunt revoltați și se plâng la Bruxelles, conform surselor Realitatea PLUS, și cer rezoluții împotriva împotriva României, după le-au cerut liderilor de la Renew Europe și celor de la Partidul Popularilor Europeni să lase țara fără cele 770 de milioane de euro, pentru că își pierde Fritz mandatul de primar.
Sursele Realitatea PLUS spun că din cauza nemulțumirii celor de la USR, România ar putea să ajungă din nou sub lupa Parlamentului European pe tema statului de drept.
Iar de această dată, în centrul disputei s-ar afla acel proiect privind transparentizarea finanțării ONG-urilor, un proiect depus de cei de la AUR, dar toată tema asta ar avea, de fapt, două componente.
Discuții despre finanțarea ONG-urilor
Pe de o parte, această componentă cu ONG-urile, cu privire la această lege, însă întregul pachet ar conține și alte doleanțe, spre exemplu, principiul retroactivității, spun surse, care îl vizează pe domnul Fritz, care și-a pierdut mandatul în urma deciziei de la CCR, și-ar încerca de fapt prin aceste nemulțumiri să se ajungă la o rezoluție în Parlamentul European.
Ieri, la Bruxelles, grupul pentru democrație, stat de drept și drepturi fundamentale din Comisia LIBE, a avut o reuniune dedicată strict situației din România.
Ședința a fost cu ușile închise, dar sursele Realitatea PLUS, spun că s-a propus ca Parlamentul European să adopte o rezoluție privind statul de drept în România.
Se dă votul astăzi, și în acest moment se caută susținerea grupurilor politice, adică Renew Europe, din care fac parte și cei de la USR, și care deține și președinția acestui grup, și Verzii.
Sursele Realitatea PLUS spun că inclusiv s-ar forma o majoritate de stânga și că cei de la PPE, care e cel mai mare grup politic din Parlamentul European, și care spun aceleași surse politice că ar sta în spatele domnului Bolojan ca susținere, dar ar putea și ei să se ralieze la această rezoluție, și să facă cumva o bază politică ca acest subiect să avanseze.
Miza politică a unei rezoluții
Pe de altă parte, acest proiect privind transparentizarea finanțării ONG-urilor, spun sursele obținute după ședință, ar fi fost de către reprezentanta Ministerului Justiției, luând ca și concluzie că este un proiect util, dar că nu este de acord cu propunerea celor de la AUR.
Interesant e că reprezentanta societății civile Audiate la Bruxelles ar fi recunoscut existența unor preocupări privind lipsa de transparență a finanțărilor străine asupra ONG-urilor, dar nici ea nu vrea să susțină cu exactitate această soluție legislativă.
Grupurile politice trebuie să dea votul. Dacă există majoritate politică, problema poate să ajungă în Parlamentul European și să se ajungă la o rezoluție.
Rezoluția este doar o poziție politică, adică nu este o lege, nu are statut juridic, nu vine să schimbe ceva automat în România. Nu înseamnă reintroducerea MCV-ului, însă îți dai seama că e o fractură de logică ca europarlamentar români să fie împotriva României, să denigreze România și să dea o rezoluție împotriva țării.