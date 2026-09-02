USR, plângere în Parlamentul European împotriva României. Fritz, în centrul scadalului

Publicat 2 sept. 2026, 15:35 Sursă Realitatea PLUS

Europarlamentarii USR sunt revoltați și se plâng la Bruxelles, conform surselor Realitatea PLUS, și cer rezoluții împotriva împotriva României, după le-au cerut liderilor de la Renew Europe și celor de la Partidul Popularilor Europeni să lase țara fără cele 770 de milioane de euro, pentru că își pierde Fritz mandatul de primar.

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