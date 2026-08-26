Cum păstrezi roșiile întregi pentru iarnă fără să faci bulion. Trucul italienilor, rapid și eficient

Publicat 26 aug. 2026, 16:15 Actualizat 26 aug. 2026, 16:17

La sfârșitul verii, când grădinile și piețele sunt pline de roșii bine coapte, începe și sezonul conservelor pentru iarnă. Deși bulionul și sucul de roșii rămân printre cele mai populare alegeri, există și variante mai simple prin care poți păstra aroma și textura roșiilor proaspete. Una dintre acestea este metoda italiană a roșiilor decojite, cunoscute sub denumirea de „pomodori pelati”. Roșiile sunt păstrate întregi sau tăiate în jumătăți, astfel încât, în sezonul rece, să le poți transforma rapid în sosuri pentru paste și pizza sau să le folosești în supe, tocănițe și alte preparate. Este o soluție practică pentru cei care vor să păstreze roșiile pentru iarnă fără să petreacă ore întregi pregătind bulion.

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