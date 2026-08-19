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Anchetă-explozivă, planul primit în plic de vânzare a gazelor din Marea Neagră. Toate dezvăluirile serii în exclusivitate la Culisele Statului Paralel, cu Anca Alexandrescu
Publicat19 aug. 2026, 17:28
Actualizat19 aug. 2026, 17:31
SursăRealitatea PLUS
România, în pragul colapsului energetic! Marii consumatori din industrie primesc notificări de deconectare! Cine trage siguranța economiei naționale? Un scenariu catastrofal, orchestrat în umbră, amenință să pună la pământ producția românească.
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