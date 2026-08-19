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Anchetă-explozivă, planul primit în plic de vânzare a gazelor din Marea Neagră. Toate dezvăluirile serii în exclusivitate la Culisele Statului Paralel, cu Anca Alexandrescu

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Scris deRealitatea.NET
Publicat19 aug. 2026, 17:28
Actualizat19 aug. 2026, 17:31
SursăRealitatea PLUS

România, în pragul colapsului energetic! Marii consumatori din industrie primesc notificări de deconectare! Cine trage siguranța economiei naționale? Un scenariu catastrofal, orchestrat în umbră, amenință să pună la pământ producția românească.

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Anchetă-explozivă, planul primit în plic de vânzare a gazelor din Marea Neagră, cât plătesc românii pentru gazele lor, cum sunt scoase sacoșele cu bani în afara țării.

Toate dezvăluirile serii în exclusivitate la Culisele Statului Paralel, cu Anca Alexandrescu, de la 20:55, numai la Realitatea PLUS. Toate informațiile care sunt preluate de alții.

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