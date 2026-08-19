Anchetă-explozivă, planul primit în plic de vânzare a gazelor din Marea Neagră. Toate dezvăluirile serii în exclusivitate la Culisele Statului Paralel, cu Anca Alexandrescu

Publicat 19 aug. 2026, 17:28 Actualizat 19 aug. 2026, 17:31 Sursă Realitatea PLUS

România, în pragul colapsului energetic! Marii consumatori din industrie primesc notificări de deconectare! Cine trage siguranța economiei naționale? Un scenariu catastrofal, orchestrat în umbră, amenință să pună la pământ producția românească.

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