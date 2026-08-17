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Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS. Anca Bobircă, medic Primar Reumatologie, dezvăluie care e diferența dintre artroza și artrită

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Scris deRealitatea.NET
Publicat17 aug. 2026, 20:37
Actualizat17 aug. 2026, 20:38
SursăRealitatea PLUS

Podcasturile REALITATEA – Ceva-n PLUS. În cea mai nouă ediție, Anca Bobircă, medic primar Reumatologie și medic specialist Medicină Internă, explică diferențele dintre artroză și artrită, două afecțiuni frecvent confundate de pacienți.

”Artroza este boala degenerativă. Cumva le spun pacienților că ține în primul rând de buletin și de experiența de viață, adică vine dincolo de 45–50 de ani. Înseamnă îngustarea spațiului articular, formarea de mici ciocuri, acele osteofite... adică o mecanică alterată pe care toți o facem cu experiența de viață. Dar artrita înseamnă o inflamație, adică regăsim lichid acolo în articulație.

De ce încurcăm frecvent artroza cu artrita este pentru că termenul englezesc este osteoarthritis, iar pacienții citesc că au „osteoartrită” și atunci se gândesc la o boală inflamatorie care necesită un tratament specific. Nu e chiar așa. Deci osteoarthritis este egal artroza românească, adică patologia mecanică degenerativă”, a declarat Anca Bobircă, medic Primar Reumatologie și medic specialist Medicină Internă.

Episodul integral poate fi urmărit pe realitatea.net, vineri, de la ora 15:00.

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