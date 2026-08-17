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Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS. Anca Bobircă, medic Primar Reumatologie, dezvăluie care e diferența dintre artroza și artrită
Publicat17 aug. 2026, 20:37
Actualizat17 aug. 2026, 20:38
SursăRealitatea PLUS
Podcasturile REALITATEA – Ceva-n PLUS. În cea mai nouă ediție, Anca Bobircă, medic primar Reumatologie și medic specialist Medicină Internă, explică diferențele dintre artroză și artrită, două afecțiuni frecvent confundate de pacienți.
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