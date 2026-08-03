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Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS. Un dialog în premieră cu Dr. Mihai Dobra – VIDEO

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 aug. 2026, 12:15

În premieră la „Podcasturile REALITATEA – Ceva-n PLUS”, Dr. Mihai Dobra oferă un dialog sincer despre cariera sa medicală, valorile care îl ghidează și omul din spatele halatului alb. Medicul vorbește deschis despre empatie, responsabilitatea față de pacient și provocările unei activități chirurgicale, adesea dedicate luptei cu cancerul.

„Este destul de dificil să-ți alegi cuvintele atunci când faci o analiză și încerci să fii pertinent în ceea ce privește propria persoană. Eu consider că un medic trebuie să aibă un nivel de decență mai ridicat decât populația generală și, din punct de vedere chirurgical, medical și, înainte de toate, uman, aș putea spune despre mine că sunt un om onest și, de cele mai multe ori, empatic.”

Nu rata episodul integral, vineri, 7 august, de la ora 15:00, pe realitatea.net.

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