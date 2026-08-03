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Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS. Un dialog în premieră cu Dr. Mihai Dobra – VIDEO
În premieră la „Podcasturile REALITATEA – Ceva-n PLUS”, Dr. Mihai Dobra oferă un dialog sincer despre cariera sa medicală, valorile care îl ghidează și omul din spatele halatului alb. Medicul vorbește deschis despre empatie, responsabilitatea față de pacient și provocările unei activități chirurgicale, adesea dedicate luptei cu cancerul.
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