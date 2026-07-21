Advertising
Advertising
Promo· 1 min citire
Ediție INCENDIARĂ de la ora 20.55. Crin Antonescu vine în platoul Culisele Statului Paralel
Publicat21 iul. 2026, 18:46
Actualizat21 iul. 2026, 18:47
Seara dezvăluirilor la Realitatea PLUS, Crin Antonescu vine în platoul Culisele Statului Paralel. Fostul șef PNL va fi față în fața cu Anca Alexandrescu într-o ediție incendiară.
Citește și
- 13:35Miercuri, ora 20:55. Sorin Grindeanu, în direct în platou, la Culisele Statului Paralel
- 11:55Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS. Dr. Răzvan Ene, în premieră la Realitatea Plus - VIDEO
- 09:34Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS. Vicențiu Iorgulescu, în premieră la Realitatea Plus - VIDEO
- 16:37Ora 20:55 - Editie incendiară Culisele Statului Paralel. Viorel Pașca rupe tăcerea
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News